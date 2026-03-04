Cын ликвидированного Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Моджтабу Хаменеи будет управлять Ираном

Анонимные источники издания Iran International рассказали журналистам, что Ассамблея экспертов Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.

По словам инсайдеров, этот процесс происходил под серьезным давлением.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что "некоторые (чиновники — ред.) внутри режима Ирана отходят от него и хотят гарантий безопасности".

Это не то, чего можно ожидать, — заявил глава Белого дома.

По словам последнего, Вашингтон больше не собирается проводить переговоры с Тегераном, потому что, мол, стало слишком поздно.