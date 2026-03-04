Cын ликвидированного Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана

Согласно данным издания Iran International, новым верховным лидером Ирана избрали сына убитого аятоллы Али Хаменеи — Моджтабу.
Главные тезисы
- Выбор Моджтаба Хаменеи проходил под серьезным давлением.
- Это событие может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке.
Моджтабу Хаменеи будет управлять Ираном
Анонимные источники издания Iran International рассказали журналистам, что Ассамблея экспертов Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.
По словам инсайдеров, этот процесс происходил под серьезным давлением.
На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что "некоторые (чиновники — ред.) внутри режима Ирана отходят от него и хотят гарантий безопасности".
По словам последнего, Вашингтон больше не собирается проводить переговоры с Тегераном, потому что, мол, стало слишком поздно.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предупредило Белый дом, что смерть Хаменеи может привести к передаче полномочий наиболее агрессивным лидерам КСИР, выступающим за открытую войну с Западом, однако Дональда Трампа это не остановило.
