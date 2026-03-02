События в Иране являются сигналом для Путина относительно конца диктатур — Зеленский
События в Иране являются сигналом для Путина относительно конца диктатур — Зеленский

Зеленский
Источник:  Украинская правда

Президент Владимир Зеленский заявил, что события в Иране показали ничтожность РФ как союзника и продемонстрировали для правителя РФ Владимира Путина, чем заканчивается диктатура.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что события в Иране указывают на ничтожность России в качестве союзника.
  • Президент увидел в происходящем в Иране важный сигнал для Путина о заката диктатуры.

События в Иране показали ничтожность Путина как союзника — Зеленский

Это Зеленский сказал в ответ на вопросы журналистов о последствиях событий в Иране для России.

Мне кажется, сегодня Путин уже показал, какой он союзник в Сирии, когда, в принципе, они (россияне — ред.) были неспособны помогать режиму (Башара) Асада. Также, на мой взгляд, (россияне) продемонстрировали и сейчас свою слабость. То есть они как союзники ничтожны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что все свои военные силы Россия сосредоточила в Украине.

А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем кончается диктатура.

Зеленский

