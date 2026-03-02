События в Иране являются сигналом для Путина относительно конца диктатур — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что события в Иране показали ничтожность РФ как союзника и продемонстрировали для правителя РФ Владимира Путина, чем заканчивается диктатура.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что события в Иране указывают на ничтожность России в качестве союзника.
- Президент увидел в происходящем в Иране важный сигнал для Путина о заката диктатуры.
События в Иране показали ничтожность Путина как союзника — Зеленский
Это Зеленский сказал в ответ на вопросы журналистов о последствиях событий в Иране для России.
Президент отметил, что все свои военные силы Россия сосредоточила в Украине.
