"У нас есть шанс". Зеленский видит возможность быстрого завершения войны

По словам главы государства Владимира Зеленского, сейчас действительно существует окно возможностей достижения мира в российско-украинской войне. Он озвучил прогноз, что это может произойти до промежуточных выборов в США.

Зеленский оценил ход мирных переговоров

По мнению украинского лидера, команда президента США Дональда Трампа достаточно сильная, чтобы завершить российскую войну.

Зеленский действительно считает, что США даже сильнее, чем они сами о себе думают.

И я так считаю. Они действительно могут оказывать давление на Путина. Они могут остановить эту войну. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также пришел к выводу, что прямо сейчас есть окно возможностей для достижения мира.

Как считает украинский лидер, она будет открыто до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года.

Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я действительно думаю о следующем году… это зависит от этих месяцев — у нас будет возможность завершить войну до осени. Поделиться

По словам Владимира Зеленского, его отношения с Дональдом Трампом можно описать как "непростые".