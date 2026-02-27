"У нас есть шанс". Зеленский видит возможность быстрого завершения войны
"У нас есть шанс". Зеленский видит возможность быстрого завершения войны

Зеленский оценил ход мирных переговоров
Источник:  Sky News

По словам главы государства Владимира Зеленского, сейчас действительно существует окно возможностей достижения мира в российско-украинской войне. Он озвучил прогноз, что это может произойти до промежуточных выборов в США.

Главные тезисы

  • Зеленский ориентируется на промежуточные американские выборы.
  • Он также считает, что Трамп действительно может завершить войну.

По мнению украинского лидера, команда президента США Дональда Трампа достаточно сильная, чтобы завершить российскую войну.

Зеленский действительно считает, что США даже сильнее, чем они сами о себе думают.

И я так считаю. Они действительно могут оказывать давление на Путина. Они могут остановить эту войну.

Глава государства также пришел к выводу, что прямо сейчас есть окно возможностей для достижения мира.

Как считает украинский лидер, она будет открыто до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года.

Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я действительно думаю о следующем году… это зависит от этих месяцев — у нас будет возможность завершить войну до осени.

По словам Владимира Зеленского, его отношения с Дональдом Трампом можно описать как "непростые".

При этом он подчеркнул, что отношения США и Украины выходят за пределы отдельных политических персон.

