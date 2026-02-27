Украинские воины обезвредили еще 1280 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта армии РФ. Более того, защитники отчитываются о ликвидации значительного количества российских захватчиков.