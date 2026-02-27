Украинские воины обезвредили еще 1280 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта армии РФ. Более того, защитники отчитываются о ликвидации значительного количества российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1465-й день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 230 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 265 130 (+1 280) человек
танков — 11 706 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 097 (+6) ед.
артиллерийских систем — 37 631 (+17) ед.
РСЗО — 1 659 (+0) ед.
средства ПВО — 1305 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 148 021 (+883) ед.
крылатые ракеты — 4 384 (+37) ед.
корабли/катера — 29 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 80180 (+116) ед.
специальная техника — 4075 (+0) ед.
Кроме этого, привлекли для поражения 6607 дронов-камикадзе и произвели 3154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.
