Украинские воины обезвредили еще 1280 российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины обезвредили еще 1280 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 февраля 2026 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу два района сосредоточения личного состава и три других важных объекта армии РФ. Более того, защитники отчитываются о ликвидации значительного количества российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1465-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 230 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 27 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 265 130 (+1 280) человек

  • танков — 11 706 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 097 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 37 631 (+17) ед.

  • РСЗО — 1 659 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1305 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 148 021 (+883) ед.

  • крылатые ракеты — 4 384 (+37) ед.

  • корабли/катера — 29 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 80180 (+116) ед.

  • специальная техника — 4075 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 44 ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 6607 дронов-камикадзе и произвели 3154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 71 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры
Путин не собирается останавливать войну
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Темпы российского продвижения существенно замедлились — разведка Эстонии.
Российские войска уже ощущают последствия блокирования Starlink
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский шокировал РФ и США в начале полномасштабной войны
США и РФ недооценили Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?