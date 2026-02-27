Українські воїни знешкодили ще 1280 російських окупантів
Українські воїни знешкодили ще 1280 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти армії РФ. Ба більше, захисники звітують про ліквідацію значної кількості російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1465 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчоран на фронті відбулося 230 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 265 130 (+1 280) осіб

  • танків — 11 706 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 097 (+6) од.

  • артилерійських систем — 37 631 (+17) од.

  • РСЗВ — 1 659 (+0) од.

  • засоби ППО  — 1 305 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 348 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148 021 (+883) од.

  • крилаті ракети — 4 384 (+37) од.

  • кораблі / катери — 29 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 80 180 (+116) од.

  • спеціальна техніка — 4 075 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 — із реактивних систем залпового вогню.

