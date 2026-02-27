Українські воїни знешкодили ще 1280 російських окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти армії РФ. Ба більше, захисники звітують про ліквідацію значної кількості російських загарбників.