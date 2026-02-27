МВФ утвердил для Украины программу финансирования на 8,1 млрд долл
МВФ утвердил для Украины программу финансирования на 8,1 млрд долл

Юлия Свириденко
Что известно о новом решении МВФ
Премьер-министр Юлия Свириденко официально подтвердила, что Совет директоров Международного валютного фонда принял для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Главные тезисы

  • В скором времени МВФ выделит для Украины первый транш в рамках утвержденной программы.
  • Киев должен продолжать реформы, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую устойчивость в предыдущие годы.

По словам Свириденко, уже в ближайшее время Украина получит первый транш — около 1,5 млрд долларов.

Указанная сумма будет направлена на финансирование дефицита бюджета, а также на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Что важно понимать, указанная программа является частью более широкой финансовой рамки, которая имеет целью покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение 4 лет.

Украина также должна продолжить реализацию реформ, гарантировавших макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.

Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины якорна для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза. Кроме финансирования от ЕС, речь также идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

Союзники Киева согласились на продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

