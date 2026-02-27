МВФ утвердил для Украины программу финансирования на 8,1 млрд долл

Премьер-министр Юлия Свириденко официально подтвердила, что Совет директоров Международного валютного фонда принял для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.
Главные тезисы
- В скором времени МВФ выделит для Украины первый транш в рамках утвержденной программы.
- Киев должен продолжать реформы, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую устойчивость в предыдущие годы.
Что известно о новом решении МВФ
По словам Свириденко, уже в ближайшее время Украина получит первый транш — около 1,5 млрд долларов.
Указанная сумма будет направлена на финансирование дефицита бюджета, а также на обеспечение макрофинансовой стабильности.
Что важно понимать, указанная программа является частью более широкой финансовой рамки, которая имеет целью покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение 4 лет.
Украина также должна продолжить реализацию реформ, гарантировавших макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.
Союзники Киева согласились на продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.
