Свириденко раскрыла договоренности с МВФ о налогообложении ФЛП

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально подтвердила СМИ, что Международный валютный фонд согласился отменить предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд. долларов. Что важно понимать, прежде всего, речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налогов для цифровых платформ и сохранения военного сбора.

О чем договорились Украина и МВФ

По предварительным данным, новая кредитная программа должна быть рассмотрена на следующем заседании Совета директоров МВФ.

Юлия Свириденко объявила, что добиться изменений условия удалось после визита в Украину главы Фонда Кристаллины Георгиевой.

Как отметила глава Кабмина, все четыре условия теперь должны быть выполнены после утверждения советом директоров новой программы.

На этом фоне Свириденко напомнила, что самые чувствительные вопросы программы МВФ — налогообложение ФЛП.

Здесь важны детали. В работе с МВФ мы договорились о повышении порога внедрения НДС для ФЛП до 4 млн грн — это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом, эти изменения не будут касаться 2/3 всех ФЛПов. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Кроме того, глава правительства обещает вынесение в парламент одного консолидированного налогового законопроекта.

Этот документ будет охватывать вопросы цифровых платформ, посылок, сохранения военного сбора после завершения военного положения.

Собственно сроки, в которые эти изменения должны вступить в силу, являются важной темой дальнейшей дискуссии с МВФ.