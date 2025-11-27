Украина и МВФ согласовали новую программу поддержки на сумму 8,2 млрд долл

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы – 8,2 млрд долл.

Украина и МВФ согласовали новую программу на 4 года

В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще предстоит утвердить Исполнительному совету фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия и при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.

Соглашение охватывает фискальные и монетарные меры по поддержанию макроэкономической стабильности, восстановлению долговой устойчивости, борьбе с коррупцией и улучшению управления.

От украинской власти ожидают, что она:

ускорит борьбу с уклонением от налогов,

расширит налоговую базу, включая налогообложение доходов от цифровых платформ, устранение таможенных лазейок и отмену льгот по НДС.

Также важнейшей мерой является принятие бюджета-2026 в соответствии с рамками новой программы.

В ходе переговоров между украинскими чиновниками и миссией МВФ были согласованы реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и создание IT-инфраструктуры для повышения эффективности, восстановления доверия и подготовки к восстановлению.

Власти Украины также обязуются реформировать финансовое планирование, отчетность и аудит государственных предприятий и банков.

Премьер отметила, что неделя активной работы миссии МВФ во главе с Гевином Греем завершилась хорошим результатом — согласованием новой программы на 8,2 млрд. долларов.

Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая нам критически важна в последующие годы. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Она уточнила, что бюджет-2026 уже подготовлен в соответствии с рамками новой программы МВФ. Правительство рассчитывает, что инициативу поддержат нардепы.