Украина и МВФ согласовали новую программу поддержки на сумму 8,2 млрд долл

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы – 8,2 млрд долл.
Главные тезисы
- Украина и МВФ согласовали новую программу финансовой поддержки на 8,2 млрд долларов, ориентированную на 4 года.
- Соглашение включает в себя меры по поддержанию макроэкономической стабильности, борьбе с коррупцией и улучшению управления в государственном секторе.
- Украина обязалась принять реформы в налоговой и таможенной системах, финансовом планировании, а также улучшить управление государственным сектором в соответствии с программой МВФ.
Украина и МВФ согласовали новую программу на 4 года
В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще предстоит утвердить Исполнительному совету фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия и при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.
От украинской власти ожидают, что она:
ускорит борьбу с уклонением от налогов,
расширит налоговую базу, включая налогообложение доходов от цифровых платформ, устранение таможенных лазейок и отмену льгот по НДС.
Также важнейшей мерой является принятие бюджета-2026 в соответствии с рамками новой программы.
В ходе переговоров между украинскими чиновниками и миссией МВФ были согласованы реформы налоговой и таможенной служб, включая назначение нового руководителя таможни и создание IT-инфраструктуры для повышения эффективности, восстановления доверия и подготовки к восстановлению.
Премьер отметила, что неделя активной работы миссии МВФ во главе с Гевином Греем завершилась хорошим результатом — согласованием новой программы на 8,2 млрд. долларов.
Она уточнила, что бюджет-2026 уже подготовлен в соответствии с рамками новой программы МВФ. Правительство рассчитывает, что инициативу поддержат нардепы.
Также премьер заверила, что Украина готова и дальше предпринимать меры по борьбе с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности, продолжается перезагрузка управления в госпредприятиях и конкурс на руководителя таможни.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-