Кабмин проигнорировал требования МВФ и ЕС и снова не назначил главу БЭБ

30 июля во время заседания Кабинет министров Украины не утвердил на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского.
Главные тезисы
- Европейская комиссия требует как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности.
- Времени до срыва "маяка" МВФ остались очень мало.
Правительство снова не назначило избранного руководителя БЭБ
О новом провале голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, на заседании Кабинета министров Юлии Свириденко в среду, 30 июля, второй раз не назначили Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности.
Как уже упоминалось ранее, победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф по отдельным кандидатам, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
29 июля стало известно, что Европейская комиссия требует от властей Украины как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности в соответствии с законом и действующими процедурами по отбору и назначению.
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