Кабмин проигнорировал требования МВФ и ЕС и снова не назначил главу БЭБ

30 июля во время заседания Кабинет министров Украины не утвердил на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского.

Правительство снова не назначило избранного руководителя БЭБ

О новом провале голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, на заседании Кабинета министров Юлии Свириденко в среду, 30 июля, второй раз не назначили Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности.

Чтобы не было даже сомнений — сегодня на своем заседании Правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день. Ярослав Железняк Народный депутат ВРУ

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Как уже упоминалось ранее, победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф по отдельным кандидатам, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

29 июля стало известно, что Европейская комиссия требует от властей Украины как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности в соответствии с законом и действующими процедурами по отбору и назначению.