Кабмин проигнорировал требования МВФ и ЕС и снова не назначил главу БЭБ
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин проигнорировал требования МВФ и ЕС и снова не назначил главу БЭБ

Правительство снова не назначило избранного руководителя БЭБ
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Источник:  online.ua

30 июля во время заседания Кабинет министров Украины не утвердил на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского.

Главные тезисы

  • Европейская комиссия требует как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности.
  • Времени до срыва "маяка" МВФ остались очень мало.

Правительство снова не назначило избранного руководителя БЭБ

О новом провале голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, на заседании Кабинета министров Юлии Свириденко в среду, 30 июля, второй раз не назначили Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности.

Чтобы не было даже сомнений — сегодня на своем заседании Правительство снова нарушило закон и не назначило главу БЭБ. Времени до срыва маяка МВФ осталось 1 день.

Ярослав Железняк

Ярослав Железняк

Народный депутат ВРУ

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф по отдельным кандидатам, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

29 июля стало известно, что Европейская комиссия требует от властей Украины как можно скорее назначить руководителя Бюро экономической безопасности в соответствии с законом и действующими процедурами по отбору и назначению.

Киев должен как можно быстрее назначить директора Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с законом о реформировании БЭБ и действующими процедурами отбора и назначения… Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования, — заявил представитель Еврокомиссии.

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