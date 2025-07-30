Кабмін проігнорував вимоги МВФ та ЄС і знову не призначив главу БЕБ

30 липня під час засідання Кабінет міністрів України вкотре не затвердив на посаду очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.
Головні тези:
- Європейська комісія вимагає якнайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки.
- Часу до зриву “маяку” МВФ залишилася одна доба.
Уряд знову не призначив обраного очільника БЕБ
Про новий провал голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, на засіданні Кабінету міністрів Юлії Свириденко у середу 30 липня вдруге не призначили Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро економічної безпеки.
Як уже згадувалося раніше, переможцем у конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.
24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.
29 липня стало відомо, що Європейська комісія вимагає від влади України якомога швидше призначити керівника Бюро економічної безпеки відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення.
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