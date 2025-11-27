Україна та МВФ погодили нову програму підтримки на суму 8,2 млрд дол
Україна та МВФ погодили нову програму підтримки на суму 8,2 млрд дол

Юлія Свириденко
МВФ
Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму кредитування. Обсяг програми - 8,2 млрд дол.

Головні тези:

  • Нова програма підтримки від МВФ для України становить 8,2 млрд дол та розрахована на 4 роки.
  • Угода охоплює фіскальні та монетарні заходи для підтримки макроекономічної стабільності, боротьби з корупцією та поліпшення управління.
  • Україна зобов'язалася до ухвалення бюджету-2026 відповідно до рамок нової програми МВФ, що передбачає реформи податкової та митної систем, фінансового планування та управління державним сектором.

Україна та МВФ погодили нову програму на 4 роки

У МВФ зазначили, що нову програму, розраховану на 4 роки, ще має затвердити Виконавча рада фонду. Це може статися після того, як Україна виконає попередні умови, а також за наявності достатніх гарантій фінансування від донорів.

Угода охоплює фіскальні та монетарні заходи для підтримки макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості, боротьби з корупцією та поліпшення управління.

Від української влади очікують, що вона:

  • прискорить боротьбу з ухиленням від податків,

  • розширить податкову базу, включно з оподаткуванням доходів від цифрових платформ, усуненням митних лазівок і скасуванням пільг з ПДВ.

Також найважливішим заходом є ухвалення бюджету-2026 відповідно до рамок нової програми.

Під час переговорів між українськими чиновниками та місією МВФ було узгоджено реформи податкової та митної служб, включно з призначенням нового керівника митниці та створенням IT-інфраструктури для підвищення ефективності, відновлення довіри та підготовки до відновлення.

Влада України також зобов'язується реформувати фінансове планування, звітність та аудит державних підприємств і банків.

Прем'єр зазначила, що тиждень активної роботи місії МВФ на чолі з Гевіном Греєм завершився гарним результатом — узгодженням нової програми на 8,2 млрд дол.

Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива в наступні роки.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Вона уточнила, що бюджет-2026 уже підготовлено відповідно до рамок нової програми МВФ. Уряд розраховує, що ініціативу підтримають нардепи.

Також прем'єр запевнила, що Україна готова й надалі впроваджувати заходи для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження управління в держпідприємствах і конкурс на керівника митниці.

