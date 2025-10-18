МВФ схиляє НБУ до девальвації гривні — інсайдери

Як стверджують анонімні джерела Bloomberg, Міжнародний валютний фонд посилює тиск на Національний банк України в питанні девальвації національної валюти.

Що пропонує МВФ

Згідно з даними інсайдерів, Фонд регулярно нагадує НБУ про переваги контрольованої девальвації гривні.

На переконання іноземних фахівців, це дасть можливість зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні шляхом збільшення бюджетних доходів, номінованих у національній валюті.

Однак Нацбанку не подобається такий підхід, адже в даному випадку йдеться про ризики для інфляції та громадської думки.

Україна отримала більшу частину з 15,6 млрд доларів за програмою МВФ, про яку домовилися в 2023 році, і зараз сторони ведуть переговори про новий пакет, який може скласти 8 млрд доларів.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва має намір незабаром здійснити візит до України.

Її головна мета — продемонструвати підтримку, підкріпивши амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.