МВФ схиляє НБУ до девальвації гривні — інсайдери

Як стверджують анонімні джерела Bloomberg, Міжнародний валютний фонд посилює тиск на Національний банк України в питанні девальвації національної валюти.
Головні тези:
- НБУ не готовий стикнутися з проблемами, які може спровокувати девальвація.
- Обговорення ситуації, що склалася, нарізі тривають за закритими дверима.
Що пропонує МВФ
Згідно з даними інсайдерів, Фонд регулярно нагадує НБУ про переваги контрольованої девальвації гривні.
На переконання іноземних фахівців, це дасть можливість зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні шляхом збільшення бюджетних доходів, номінованих у національній валюті.
Однак Нацбанку не подобається такий підхід, адже в даному випадку йдеться про ризики для інфляції та громадської думки.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва має намір незабаром здійснити візит до України.
Її головна мета — продемонструвати підтримку, підкріпивши амбіції України щодо отримання додаткового фінансування.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-