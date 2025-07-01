МВФ виділяє Україні ще один масштабний транш
Категорія
Економіка
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МВФ виділяє Україні ще один масштабний транш

МВФ
Деталі нової допомоги США
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Національний банк України повідомляє, що Рада Міжнародного валютного фонду схвалила восьмий перегляд програми розширеного фінансування та затвердила виділення траншу обсягом 0,5 млрд доларів США.

Головні тези:

  • Отримані кошти спрямують на підтримку державного бюджету та підвищення фінансової стабільності країни.
  • Україна отримала негайний доступ до фінансування в обсязі 0,37 млрд СПЗ.

Деталі нової допомоги США

Як зазначає НБУ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 30 червня 2025 року затвердила восьмий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility, EFF).

Таким чином Україна отримала негайний доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті).

Що важливо розуміти, ці кошти мають намір спрямувати на підтримку державного бюджету.

Регулятор звертає увагу на те, що після отримання вказаної суми загальний обсяг допомоги за програмою фінансування сягне 10,6 млрд дол. США.

Показники виконання програми залишаються високими, усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуті. Також виконано один попередній захід та два структурні маяки. Встановлено чотири нові структурні маяки, а терміни деяких структурних маяків були переглянуті для надання уряду додаткового часу на завершення ключових реформ, — йдеться в заяві НБУ.

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