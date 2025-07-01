МВФ виділяє Україні ще один масштабний транш

Національний банк України повідомляє, що Рада Міжнародного валютного фонду схвалила восьмий перегляд програми розширеного фінансування та затвердила виділення траншу обсягом 0,5 млрд доларів США.
Головні тези:
- Отримані кошти спрямують на підтримку державного бюджету та підвищення фінансової стабільності країни.
- Україна отримала негайний доступ до фінансування в обсязі 0,37 млрд СПЗ.
Деталі нової допомоги США
Як зазначає НБУ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 30 червня 2025 року затвердила восьмий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility, EFF).
Таким чином Україна отримала негайний доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті).
Що важливо розуміти, ці кошти мають намір спрямувати на підтримку державного бюджету.
Регулятор звертає увагу на те, що після отримання вказаної суми загальний обсяг допомоги за програмою фінансування сягне 10,6 млрд дол. США.
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