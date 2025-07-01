МВФ виділяє Україні ще один масштабний транш

Показники виконання програми залишаються високими, усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року досягнуті. Також виконано один попередній захід та два структурні маяки. Встановлено чотири нові структурні маяки, а терміни деяких структурних маяків були переглянуті для надання уряду додаткового часу на завершення ключових реформ, — йдеться в заяві НБУ.