МВФ выделяет Украине еще один масштабный транш

Национальный банк Украины сообщает, что Совет Международного валютного фонда одобрил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования и утвердил выделение транша в размере 0,5 млрд долларов США.
Главные тезисы
- Полученные средства будут направлены на поддержку государственного бюджета и повышение финансовой стабильности страны.
- Украина получила немедленный доступ к финансированию в объеме 0,37 млрд СДР.
Детали новой помощи США
Как отмечает НБУ, Совет директоров Международного валютного фонда 30 июня 2025 утвердил восьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF).
Таким образом, Украина получила немедленный доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СДР (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте).
Что важно понимать, эти средства намерены направить на поддержку государственного бюджета.
Регулятор обращает внимание на то, что после получения указанной суммы общий объем пособия по программе финансирования достигнет 10,6 млрд. дол. США.
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