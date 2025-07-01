МВФ выделяет Украине еще один масштабный транш

Показатели выполнения программы остаются высокими, все количественные критерии эффективности к концу марта этого года достигнуты. Также выполнено одно предварительное мероприятие и два структурных маяка. Установлены четыре новых структурных маяка, а сроки некоторых структурных маяков были пересмотрены для предоставления правительству дополнительного времени для завершения ключевых реформ, — сказано в заявлении НБУ.