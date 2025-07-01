МВФ выделяет Украине еще один масштабный транш
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Экономика
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МВФ выделяет Украине еще один масштабный транш

МВФ
Детали новой помощи США
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Национальный банк Украины сообщает, что Совет Международного валютного фонда одобрил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования и утвердил выделение транша в размере 0,5 млрд долларов США.

Главные тезисы

  • Полученные средства будут направлены на поддержку государственного бюджета и повышение финансовой стабильности страны.
  • Украина получила немедленный доступ к финансированию в объеме 0,37 млрд СДР.

Детали новой помощи США

Как отмечает НБУ, Совет директоров Международного валютного фонда 30 июня 2025 утвердил восьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF).

Таким образом, Украина получила немедленный доступ к финансированию объемом 0,37 млрд СДР (около 0,5 млрд долл. США в эквиваленте).

Что важно понимать, эти средства намерены направить на поддержку государственного бюджета.

Регулятор обращает внимание на то, что после получения указанной суммы общий объем пособия по программе финансирования достигнет 10,6 млрд. дол. США.

Показатели выполнения программы остаются высокими, все количественные критерии эффективности к концу марта этого года достигнуты. Также выполнено одно предварительное мероприятие и два структурных маяка. Установлены четыре новых структурных маяка, а сроки некоторых структурных маяков были пересмотрены для предоставления правительству дополнительного времени для завершения ключевых реформ, — сказано в заявлении НБУ.

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