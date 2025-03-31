Украина получила 400 млн долл помощи от МВФ

Украина получила очередной транш помощи Международного валютного фонда (МВФ). Размер поддержки составил 400 млн. дол.
Главные тезисы
- Украина получила очередной транш помощи от МВФ размером 400 млн долл в рамках программы EFF.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил успешное завершение седьмого пересмотра программы и получение финансовой поддержки от Международного валютного фонда.
МВФ предоставил Украине очередной транш: что известно
Об этом сообщает премьер-министр Дениса Шмыгаля.
Как пояснил Шмигаль, полученные средства после успешного седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Общая поддержка МВФ в рамках инициативы достигла более 10 млрд долл.
В феврале Украина и МВФ договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Условием получения новой помощи было утверждение пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.
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