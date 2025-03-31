Украина получила 400 млн долл помощи от МВФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила 400 млн долл помощи от МВФ

Денис Шмыгаль
МВФ
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Украина получила очередной транш помощи Международного валютного фонда (МВФ). Размер поддержки составил 400 млн. дол.

Главные тезисы

  • Украина получила очередной транш помощи от МВФ размером 400 млн долл в рамках программы EFF.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил успешное завершение седьмого пересмотра программы и получение финансовой поддержки от Международного валютного фонда.

МВФ предоставил Украине очередной транш: что известно

Об этом сообщает премьер-министр Дениса Шмыгаля.

Как пояснил Шмигаль, полученные средства после успешного седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Общая поддержка МВФ в рамках инициативы достигла более 10 млрд долл.

В феврале Украина и МВФ договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Условием получения новой помощи было утверждение пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

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