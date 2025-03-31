Україна отримала 400 млн дол допомоги від МВФ

Україна отримала черговий транш допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Розмір підтримки склав 400 млн дол.
Головні тези:
- Україна отримала 400 млн доларів допомоги від МВФ у рамках програми EFF.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про успішний сьомий перегляд програми та отримання коштів від МВФ.
- Загальна підтримка України від МВФ у межах програми EFF складає понад 10 млрд доларів.
МВФ надав Україні черговий транш: що відомо
Про це повідомляє прем'єр-міністр Дениса Шмигаля.
Як пояснив Шмигаль, кошти отримані після успішного сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).
Загальна підтримка МВФ в рамках ініціативи досягла понад 10 млрд дол.
У лютому Україна та МВФ домовилися на рівні персоналу про сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Умовою для отримання нової допомоги було затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.
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