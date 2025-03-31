Україна отримала 400 млн дол допомоги від МВФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала 400 млн дол допомоги від МВФ

Денис Шмигаль
МВФ
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Україна отримала черговий транш допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Розмір підтримки склав 400 млн дол.

Головні тези:

  • Україна отримала 400 млн доларів допомоги від МВФ у рамках програми EFF.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про успішний сьомий перегляд програми та отримання коштів від МВФ.
  • Загальна підтримка України від МВФ у межах програми EFF складає понад 10 млрд доларів.

МВФ надав Україні черговий транш: що відомо

Про це повідомляє прем'єр-міністр Дениса Шмигаля.

Як пояснив Шмигаль, кошти отримані після успішного сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Загальна підтримка МВФ в рамках ініціативи досягла понад 10 млрд дол.

У лютому Україна та МВФ домовилися на рівні персоналу про сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Умовою для отримання нової допомоги було затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

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