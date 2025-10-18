МВФ склоняет НБУ к девальвации гривны — инсайдеры
Категория
Экономика
Дата публикации

МВФ склоняет НБУ к девальвации гривны — инсайдеры

МВФ
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Как утверждают анонимные источники Bloomberg, Международный валютный фонд усиливает давление на Национальный банк Украины по вопросу девальвации национальной валюты.

Главные тезисы

  • НБУ не готов столкнуться с проблемами, которые может спровоцировать девальвация.
  • Обсуждение сложившейся ситуации продолжаются за закрытыми дверями.

Что предлагает МВФ

Согласно данным инсайдеров, Фонд регулярно напоминает НБУ о преимуществах контролируемой девальвации гривны.

По убеждению иностранных специалистов, это позволит укрепить напряженную финансовую ситуацию в Украине путем увеличения бюджетных доходов, номинированных в национальной валюте.

Однако Нацбанку не нравится такой подход, ведь в данном случае речь идет о рисках инфляции и общественного мнения.

Украина получила большую часть из 15,6 млрд долларов по программе МВФ, о которой договорились в 2023 году, и сейчас стороны ведут переговоры о новом пакете, который может составить 8 млрд долларов.

Как удалось узнать СМИ, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева намерена вскоре совершить визит в Украину.

Ее главная цель — продемонстрировать поддержку, подкрепив амбиции Украины относительно получения дополнительного финансирования.

Девальвация может привести к увеличению номинальных доходов бюджета, поскольку экспортные контракты номинированы в иностранной валюте. Однако прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В МВФ бьют тревогу из-за нового решения Трампа
В МВФ оценили потенциальные последствия решений Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
МВФ выделяет Украине еще один масштабный транш
МВФ
Детали новой помощи США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин проигнорировал требования МВФ и ЕС и снова не назначил главу БЭБ
Правительство снова не назначило избранного руководителя БЭБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?