МВФ склоняет НБУ к девальвации гривны — инсайдеры

Как утверждают анонимные источники Bloomberg, Международный валютный фонд усиливает давление на Национальный банк Украины по вопросу девальвации национальной валюты.
Главные тезисы
- НБУ не готов столкнуться с проблемами, которые может спровоцировать девальвация.
- Обсуждение сложившейся ситуации продолжаются за закрытыми дверями.
Что предлагает МВФ
Согласно данным инсайдеров, Фонд регулярно напоминает НБУ о преимуществах контролируемой девальвации гривны.
По убеждению иностранных специалистов, это позволит укрепить напряженную финансовую ситуацию в Украине путем увеличения бюджетных доходов, номинированных в национальной валюте.
Однако Нацбанку не нравится такой подход, ведь в данном случае речь идет о рисках инфляции и общественного мнения.
Как удалось узнать СМИ, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева намерена вскоре совершить визит в Украину.
Ее главная цель — продемонстрировать поддержку, подкрепив амбиции Украины относительно получения дополнительного финансирования.
