Свириденко розкрила домовленості з МВФ щодо оподаткування ФОПів

Міжнародний валютний фонд погодився скасувати попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Що важливо розуміти, насамперед йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і збереження військового збору.

Про що домовилися Україна та МВФ

За попередніми даними, нова кредитна програма повинна бути розглянута на наступному засіданні Ради директорів МВФ.

Юлія Свириденко оголосила, що добитися змін умови вдалося після візиту до України очільниці Фонду Крісталіни Георгієвої.

Як зазначила глава Кабміну, всі чотири умови тепер мають бути виконані вже після затвердження радою директорів нової програми.

На цьому тлі Свириденко нагадала, що найчутливіші питання програми МВФ — оподаткування ФОПів.

Тут важливі деталі. У роботі з МВФ ми домовилися про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн — це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари. Таким чином ці зміни не будуть стосуватись 2/3 усіх ФОПів. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Окрім того, глава уряду обіцяє винесення в парламент одного консолідованого податкового законопроєкту.

Цей документ буде охоплювати питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану.

Власне терміни, у які ці зміни мають набути чинності, — є важливою темою подальшої дискусії з МВФ.