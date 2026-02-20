МВФ готовит новое кредитное соглашение для Украины

Согласно данным анонимных источников Reuters, в ближайшие дни Международный валютный фонд будет подробно обсуждать соглашение о новой кредитной программе для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов. Его главная цель - посодействовать экономической устойчивости и поддержать государственные расходы Киева на фоне войны.
Главные тезисы
- В настоящее время МВФ доволен работой украинских властей.
- Фонд может дать Украине год для получения поддержки в Раде по принятию противоречивых изменений в НДС.
Что известно о новом плане МВФ
Инсайдеры обращают внимание на то, что новая программа должна фактически стать заменой текущей программы МВФ в размере 15,5 млрд дол.
Руководство Фонда пришло к выводу, что официальный Киев смог успешно реализовать все предварительные условия для продвижения новой программы.
В первую очередь речь идет о представлении законопроекта о трудовом кодексе и принятии бюджета.
С заявлением на этот счет уже выступила представительница МВФ Джули Козак.
Она озвучила предупреждение, что рост экономики Украины в 2026 году, вероятно, будет меньше 2%. Главная причина — российская захватническая война.
Согласно данным инсайдеров, Всемирный банк, Украина и Евросоюз сейчас близки к завершению оценки стоимости восстановления страны.
Вполне возможно, ее обнародуют уже в ближайшие дни.
Что важно понимать, сумма существенно вырастет по сравнению с прошлогодней оценкой в 524 млрд долларов. Главная причина — ежедневные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.
