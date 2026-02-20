МВФ готовит новое кредитное соглашение для Украины

Согласно данным анонимных источников Reuters, в ближайшие дни Международный валютный фонд будет подробно обсуждать соглашение о новой кредитной программе для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов. Его главная цель - посодействовать экономической устойчивости и поддержать государственные расходы Киева на фоне войны.

Что известно о новом плане МВФ

Инсайдеры обращают внимание на то, что новая программа должна фактически стать заменой текущей программы МВФ в размере 15,5 млрд дол.

Руководство Фонда пришло к выводу, что официальный Киев смог успешно реализовать все предварительные условия для продвижения новой программы.

В первую очередь речь идет о представлении законопроекта о трудовом кодексе и принятии бюджета.

С заявлением на этот счет уже выступила представительница МВФ Джули Козак.

Она озвучила предупреждение, что рост экономики Украины в 2026 году, вероятно, будет меньше 2%. Главная причина — российская захватническая война.

Согласно данным инсайдеров, Всемирный банк, Украина и Евросоюз сейчас близки к завершению оценки стоимости восстановления страны.

Вполне возможно, ее обнародуют уже в ближайшие дни.