МВФ готує нову кредитну угоду для України

посприяти економічній стійкості та підтримати державні видатки Києва на тлі війни.

Згідно з даними анонімних джерел Reuters, найближчими днями Міжнародний валютний фонд буде детально обговорювати угоду щодо нової кредитної програми для України у розмірі 8,1 мільярда доларів. Її головна мета —

Що відомо про новий план МВФ

Інсайдери звертають увагу на те, що нова програма повинна фактично стати заміною поточній програму МВФ у розмірі 15,5 млрд дол.

Керівництво Фонду дійшло висновку, що офіційний Київ зміг успішно реалізувати усі попередні умови для просування нової програми.

Насамперед йдеться про подання законопроєкту щодо трудового кодексу та ухвалення бюджету.

Із заявою з цього приводу уже виступила представниця МВФ Джулі Козак.

Вона озвучила попередження, що зростання економіки України у 2026 році, ймовірно, буде меншим за 2%. Головна причина — російська загарбницька війна.

Згідно з даними інсайдерів, Світовий банк, Україна та Євросоюз наразі близько до завершення оцінки вартості відбудови країни.

Цілком можливо, її оприлюднять вже найбжичми днями.