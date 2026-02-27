МВФ затвердив для України програму фінансування на 8,1 млрд дол

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.

Що відомо про нове рішення МВФ

За словами Свириденко, уже найближчим часом Україна отримає перший транш — близько 1,5 млрд доларів.

Вказана сума буде витрачена на фінансування дефіциту бюджету, а також забезпечення макрофінансової стабільності.

Що важливо розуміти, вказано програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка має на меті покрити прогнозований дефіцит державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів протягом 4 років.

Україна також повинна продовжити реалізацію реформ, що гарантували макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу. Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України

Союзники Києва згодилися на продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.