МВФ затвердив для України програму фінансування на 8,1 млрд дол

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.
Головні тези:
- Незабаром МВФ виділить для України перший транш у межах затвердженої програми.
- Київ повинен продовжувати реформи, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.
Що відомо про нове рішення МВФ
За словами Свириденко, уже найближчим часом Україна отримає перший транш — близько 1,5 млрд доларів.
Вказана сума буде витрачена на фінансування дефіциту бюджету, а також забезпечення макрофінансової стабільності.
Що важливо розуміти, вказано програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка має на меті покрити прогнозований дефіцит державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів протягом 4 років.
Україна також повинна продовжити реалізацію реформ, що гарантували макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.
Союзники Києва згодилися на продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.
