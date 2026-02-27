"У нас є шанс". Зеленський бачить можливість швидкого завершення війни

За словами глави держави Володимира Зеленського, зараз дійсно існує вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні. Він озвучив прогноз, що це може статися до проміжних виборів у США.
Головні тези:
- Зеленський орієнтується на проміжні американські вибори.
- Він також вважає, що Трамп дійсно може завершити війну.
Зеленський оцінив хід мирних переговорів
На переконання українського лідера, команда президента США Дональда Трампа має силу, щоб завершити російську війну.
Зеленський дійсно вважає, що Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають.
Глава держави також дійшов висновку, що просто зараз є вікно можливостей для досягення миру.
Як вважає український лідер, вона буде відкрите до проміжних виборів в США в листопаді 2026 року.
За словами Володимира Зеленського, його стосунки з Дональдом Трампом можна описати як "непрості".
Попри це, він наголосив, що відносини США та України виходять за межі окремих політичних персон.
