Події в Ірані є сигналом для Путіна щодо кінця диктатур — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що події в Ірані засвідчили нікчемність РФ як союзника та продемонстрували для правителя РФ Володимира Путіна, чим закінчується диктатура.
Це Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів щодо наслідків подій в Ірані для Росії.
Президент зазначив, що всі свої військові сили Росія зосередила в Україні.
