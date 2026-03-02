Події в Ірані є сигналом для Путіна щодо кінця диктатур — Зеленський
Події в Ірані є сигналом для Путіна щодо кінця диктатур — Зеленський

Зеленський
Read in English
Джерело:  Українська правда

Президент Володимир Зеленський заявив, що події в Ірані засвідчили нікчемність РФ як союзника та продемонстрували для правителя РФ Володимира Путіна, чим закінчується диктатура.

Головні тези:

  • Події в Ірані показали нікчемність Росії як союзника, відзначає президент Зеленський.
  • Зеленський вважає, що події в Ірані слід розглядати як сигнал для Путіна про закінчення диктатури.

Події в Ірані показали нікчемність Путіна як союзника — Зеленський

Це Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів щодо наслідків подій в Ірані для Росії.

Мені здається, на сьогодні Путін вже показав, який він союзник в Сирії, коли, в принципі, вони (росіяни — ред.) були неспроможні допомагати режиму (Башара) Асада. Так само, на мій погляд, (росіяни) продемонстрували і зараз свою слабкість. Тобто, вони як союзники нікчемні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зазначив, що всі свої військові сили Росія зосередила в Україні.

А те, що відбувається в Ірані, мені здається, це хороший сигнал, щоби Путін подивився, чим закінчується диктатура.

