Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній

28 лютого офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств. Що важливо розуміти, вони доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Нові санкції України проти Росії — усі деталі

Цього разу під санкційні удари потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським загарбникам в Україні і у зворотному напрямку. Фактично йдеться про забезпечення логістичної підтримки армії РФ.

Окрім того, вказано, що в “чорний список” додали підприємства, які працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти».

Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки. Поширити

Не змогли уникнути санкцій і поштові оператори, що організували канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

З заявою з цього приводу виступив радник Зеленського — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону.