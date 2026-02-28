Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній

28 лютого офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств. Що важливо розуміти, вони доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.
Головні тези:
- Санкції введені проти окупантів, які захопили інфраструктуру «Укрпошти» на ТОТ.
- Україна розраховує на підтримку союзників у посиленні санкційного тиску на РФ.
Нові санкції України проти Росії — усі деталі
Цього разу під санкційні удари потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським загарбникам в Україні і у зворотному напрямку. Фактично йдеться про забезпечення логістичної підтримки армії РФ.
Окрім того, вказано, що в “чорний список” додали підприємства, які працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти».
Не змогли уникнути санкцій і поштові оператори, що організували канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).
З заявою з цього приводу виступив радник Зеленського — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону.
