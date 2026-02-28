Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній

Офіс Президента України
Зеленський

28 лютого офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств. Що важливо розуміти, вони доставляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території. 

Головні тези:

  • Санкції введені проти окупантів, які захопили інфраструктуру «Укрпошти» на ТОТ.
  • Україна розраховує на підтримку союзників у посиленні санкційного тиску на РФ.

Нові санкції України проти Росії — усі деталі

Цього разу під санкційні удари потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським загарбникам в Україні і у зворотному напрямку. Фактично йдеться про забезпечення логістичної підтримки армії РФ.

Окрім того, вказано, що в “чорний список” додали підприємства, які працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти».

Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.

Не змогли уникнути санкцій і поштові оператори, що організували канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

З заявою з цього приводу виступив радник Зеленського — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону.

Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів, — наголосив Власюк.

