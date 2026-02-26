США не продають зброю Росії та не вводять санкції проти України — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація президента Дональда Трампа «продовжує посилювати тиск на Москву» та продавати зброю Україні.
Головні тези:
- Адміністрація президента Трампа продовжує посилення тиску на Росію шляхом введення санкцій та підтримки України в озброєнні.
- Україна отримує підтримку від США у формі постачання зброї, водночас відсутні повторне постачання зброї до Росії та санкції проти України.
Рубіо заявив про нібито посилення тиску США на Росію
Про це він сказав під час спілкування з пресою 25 лютого.
Так Рубіо відповів на запитання журналіста, чи настане «момент, коли адміністрація змінить курс і посилить тиск на Москву».
За словами держсекретаря США, Трамп цінує той факт, що він «є єдиним світовим лідером, який має шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів».
Він зазначив, що в цій війні для США «дуже важливо займати цю позицію, яку ми не хочемо втрачати».
Якщо ми відмовимося від неї або закриємося від неї, то хто ж тоді це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього - ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення.
Рубіо додав, що «ця війна буде вирішена шляхом переговорів, і зараз США є єдиною країною в світі, яка може бути каталізатором переговорів.
Рубіо також сказав, що терпіння Трампа «не безмежне».
