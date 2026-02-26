США не продають зброю Росії та не вводять санкції проти України — Рубіо
США не продають зброю Росії та не вводять санкції проти України — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що адміністрація президента Дональда Трампа «продовжує посилювати тиск на Москву» та продавати зброю Україні.

  • Адміністрація президента Трампа продовжує посилення тиску на Росію шляхом введення санкцій та підтримки України в озброєнні.
  • Україна отримує підтримку від США у формі постачання зброї, водночас відсутні повторне постачання зброї до Росії та санкції проти України.

Рубіо заявив про нібито посилення тиску США на Росію

Про це він сказав під час спілкування з пресою 25 лютого.

Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву. Наприклад, наприкінці минулого року президент ввів додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не вводимо санкції проти України.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Так Рубіо відповів на запитання журналіста, чи настане «момент, коли адміністрація змінить курс і посилить тиск на Москву».

За словами держсекретаря США, Трамп цінує той факт, що він «є єдиним світовим лідером, який має шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів».

Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські переговорники сіли за стіл і поговорили один з одним.

Він зазначив, що в цій війні для США «дуже важливо займати цю позицію, яку ми не хочемо втрачати».

Якщо ми відмовимося від неї або закриємося від неї, то хто ж тоді це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього - ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення.

Рубіо додав, що «ця війна буде вирішена шляхом переговорів, і зараз США є єдиною країною в світі, яка може бути каталізатором переговорів.

Рубіо також сказав, що терпіння Трампа «не безмежне».

Але я не буду прогнозувати, коли воно вичерпається або в який момент він вирішить більше цього не робити. Я можу сказати вам, і я думаю, ви чули, як він висловлював глибоке розчарування тим, що це не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною і безглуздою війною.

