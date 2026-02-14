Зеленський і Рубіо у Мюнхені обговорили посилення ППО України

Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого обговорили в Мюнхені посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки перемовин у тристоронньому форматі.

Зеленський зустрівся з Рубіо у Мюнхені

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі — як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрему увагу Зеленський і Рубіо приділили дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі. Поширити

Президент подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив, що важливо, аби заплановані в Женеві зустрічі були результативними.

Крім того, йшлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання, зазначили в ОП.