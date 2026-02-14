Зеленський і Рубіо у Мюнхені обговорили посилення ППО України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський і Рубіо у Мюнхені обговорили посилення ППО України

Офіс Президента України
Зеленський

Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого обговорили в Мюнхені посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки перемовин у тристоронньому форматі.

Головні тези:

  • Зеленський та Рубіо обговорили посилення протиповітряної оборони України на зустрічі в Мюнхені.
  • Основною темою бесіди була підтримка України ракетами для ППО в умовах холодів та наслідки російських ударів.

Зеленський зустрівся з Рубіо у Мюнхені

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі — як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрему увагу Зеленський і Рубіо приділили дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі.

Президент подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив, що важливо, аби заплановані в Женеві зустрічі були результативними.

Крім того, йшлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання, зазначили в ОП.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Думає про те, як виростити собі живіт". Зеленський публічно принизив Орбана
Зеленський публічно поставив Орбана на місце
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська армія є найсильнішою в Європі завдяки нашим героям — Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вшанували народ України. Зеленський отримав премію засновника Мюнхенської безпекової конференції
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?