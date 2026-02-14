Зеленський і Рубіо у Мюнхені обговорили посилення ППО України

Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо 14 лютого обговорили в Мюнхені посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки перемовин у тристоронньому форматі.
Головні тези:
- Зеленський та Рубіо обговорили посилення протиповітряної оборони України на зустрічі в Мюнхені.
- Основною темою бесіди була підтримка України ракетами для ППО в умовах холодів та наслідки російських ударів.
Зеленський зустрівся з Рубіо у Мюнхені
Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі — як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.
Президент подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив, що важливо, аби заплановані в Женеві зустрічі були результативними.
Крім того, йшлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання, зазначили в ОП.
