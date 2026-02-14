Українська армія є найсильнішою в Європі завдяки нашим героям — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найсильнішою у Європі і було б логічно, щоб така армія була в НАТО.
Головні тези:
- Українська армія визначається як найсильніша в Європі завдяки героїчним зусиллям своїх воїнів.
- Президент Зеленський закликає до вступу української армії до НАТО, підкреслюючи необхідність міжнародної співпраці для забезпечення безпеки.
Нерозумно тримати таку арміє поза НАТО — Зеленський високо оцінив ЗСУ
Про це глава держави повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Водночас він наголосив, що якщо країни-члени Альянсу відмовляться від членства України, то «щонайменше нехай це буде ваше, друзі, рішення, а не рішення Путіна».
Зеленський також наголосив, що сьогодні саме завдяки українській армії в Європі зберігається мир.
При цьому він наголосив, що українці не обирали роль героїв і не обирали війну. Він нагадав європейцям про ціну українського спротиву:
Україна не обирала цю війну і було б хибно припускати, що це постійна домовленість, що інші можуть залишатися за спиною України назавжди. Українці — це люди, не термінатори. Наші люди гинуть теж.
