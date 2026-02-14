Українська армія є найсильнішою в Європі завдяки нашим героям — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найсильнішою у Європі і було б логічно, щоб така армія була в НАТО.

Нерозумно тримати таку арміє поза НАТО — Зеленський високо оцінив ЗСУ

Про це глава держави повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Ми маємо мати здатність давати сильні відповіді на загрози. І ось чому ми говоримо про спільну європейську оборонну політику, ось чому нам потрібен американський бекстоп, ось чому Європа потребує України. Українська армія — найсильніша армія в Європі завдяки нашим героям. Це просто нерозумно, я думаю, тримати цю армію поза НАТО. Володимир Зеленський Президент України

Водночас він наголосив, що якщо країни-члени Альянсу відмовляться від членства України, то «щонайменше нехай це буде ваше, друзі, рішення, а не рішення Путіна».

Зеленський також наголосив, що сьогодні саме завдяки українській армії в Європі зберігається мир.

Саме українці тримають європейський фронт. За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні Балтійські держави. Може бути суверенна Молдова та Румунія без диктатури. Поширити

При цьому він наголосив, що українці не обирали роль героїв і не обирали війну. Він нагадав європейцям про ціну українського спротиву: