Українська армія є найсильнішою в Європі завдяки нашим героям — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська армія є найсильнішою в Європі завдяки нашим героям — Зеленський

Зеленський
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія є найсильнішою у Європі і було б логічно, щоб така армія була в НАТО.

Головні тези:

  • Українська армія визначається як найсильніша в Європі завдяки героїчним зусиллям своїх воїнів.
  • Президент Зеленський закликає до вступу української армії до НАТО, підкреслюючи необхідність міжнародної співпраці для забезпечення безпеки.

Нерозумно тримати таку арміє поза НАТО — Зеленський високо оцінив ЗСУ

Про це глава держави повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Ми маємо мати здатність давати сильні відповіді на загрози. І ось чому ми говоримо про спільну європейську оборонну політику, ось чому нам потрібен американський бекстоп, ось чому Європа потребує України. Українська армія — найсильніша армія в Європі завдяки нашим героям. Це просто нерозумно, я думаю, тримати цю армію поза НАТО.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас він наголосив, що якщо країни-члени Альянсу відмовляться від членства України, то «щонайменше нехай це буде ваше, друзі, рішення, а не рішення Путіна».

Зеленський також наголосив, що сьогодні саме завдяки українській армії в Європі зберігається мир.

Саме українці тримають європейський фронт. За нашими людьми стоять незалежна Польща та вільні Балтійські держави. Може бути суверенна Молдова та Румунія без диктатури.

При цьому він наголосив, що українці не обирали роль героїв і не обирали війну. Він нагадав європейцям про ціну українського спротиву:

Україна не обирала цю війну і було б хибно припускати, що це постійна домовленість, що інші можуть залишатися за спиною України назавжди. Українці — це люди, не термінатори. Наші люди гинуть теж.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові зустрітися". Зеленський публічно звернувся до Путіна
Зеленський хоче тет-а-тет з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін збирається повторити Мюнхен 1938 року — Зеленський
Володимир Зеленський
Чого далі чекати від Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Думає про те, як виростити собі живіт". Зеленський публічно принизив Орбана
Зеленський публічно поставив Орбана на місце

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?