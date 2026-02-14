Украинская армия является самой сильной в Европе благодаря нашим героям — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия самая сильная в Европе и было бы логично, чтобы такая армия была в НАТО.
Главные тезисы
- Украинская армия считается самой сильной в Европе благодаря героическим усилиям воинов.
- Президент Зеленский призывает к вступлению украинской армии в НАТО для обеспечения безопасности и поддержания мира в регионе.
Глупо держать такую армию вне НАТО — Зеленский высоко оценил ВСУ
Об этом глава государства сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
В то же время он подчеркнул, что если страны-члены Альянса откажутся от членства Украины, то «по меньшей мере, пусть это будет ваше, друзья, решение, а не решение Путина».
Зеленский также отметил, что сегодня благодаря украинской армии в Европе сохраняется мир.
При этом он подчеркнул, что украинцы не выбирали роль героев и не выбирали войну. Он напомнил европейцам о цене украинского сопротивления:
Украина не выбирала эту войну и было бы ошибочно предполагать, что это постоянная договоренность, что другие могут оставаться за спиной Украины навсегда. Украинцы — это люди, не терминаторы. Наши люди гибнут тоже.
