Украинская армия является самой сильной в Европе благодаря нашим героям — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия самая сильная в Европе и было бы логично, чтобы такая армия была в НАТО.

Глупо держать такую армию вне НАТО — Зеленский высоко оценил ВСУ

Об этом глава государства сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

У нас есть способность давать сильные ответы на угрозы. И вот почему мы говорим о общей европейской оборонной политике, вот почему нам нужен американский бекстоп, почему Европа нуждается в Украине. Украинская армия — самая сильная армия в Европе благодаря нашим героям. Это просто глупо, я думаю, держать эту армию вне НАТО. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время он подчеркнул, что если страны-члены Альянса откажутся от членства Украины, то «по меньшей мере, пусть это будет ваше, друзья, решение, а не решение Путина».

Зеленский также отметил, что сегодня благодаря украинской армии в Европе сохраняется мир.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоят независимые Польша и свободные Балтийские государства. Может быть, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. Поделиться

При этом он подчеркнул, что украинцы не выбирали роль героев и не выбирали войну. Он напомнил европейцам о цене украинского сопротивления: