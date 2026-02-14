Украинская армия является самой сильной в Европе благодаря нашим героям — Зеленский
Украинская армия является самой сильной в Европе благодаря нашим героям — Зеленский

Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия самая сильная в Европе и было бы логично, чтобы такая армия была в НАТО.

  • Украинская армия считается самой сильной в Европе благодаря героическим усилиям воинов.
  • Президент Зеленский призывает к вступлению украинской армии в НАТО для обеспечения безопасности и поддержания мира в регионе.

Глупо держать такую армию вне НАТО — Зеленский высоко оценил ВСУ

Об этом глава государства сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

У нас есть способность давать сильные ответы на угрозы. И вот почему мы говорим о общей европейской оборонной политике, вот почему нам нужен американский бекстоп, почему Европа нуждается в Украине. Украинская армия — самая сильная армия в Европе благодаря нашим героям. Это просто глупо, я думаю, держать эту армию вне НАТО.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В то же время он подчеркнул, что если страны-члены Альянса откажутся от членства Украины, то «по меньшей мере, пусть это будет ваше, друзья, решение, а не решение Путина».

Зеленский также отметил, что сегодня благодаря украинской армии в Европе сохраняется мир.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоят независимые Польша и свободные Балтийские государства. Может быть, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры.

При этом он подчеркнул, что украинцы не выбирали роль героев и не выбирали войну. Он напомнил европейцам о цене украинского сопротивления:

Украина не выбирала эту войну и было бы ошибочно предполагать, что это постоянная договоренность, что другие могут оставаться за спиной Украины навсегда. Украинцы — это люди, не терминаторы. Наши люди гибнут тоже.

