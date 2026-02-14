Вшанували народ України. Зеленський отримав премію засновника Мюнхенської безпекової конференції

Зеленський від імені українського народу отримав премію у Мюнхені

Урочиста церемонія вручення пройшла 14 лютого ввечері у Мюнхенській резиденції.

Для мене як Президента України велика честь бути тут та мати таких друзів українського народу. Я також дякую Німеччині та її народу за підтримку від самого початку повномасштабної війни. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер наголосив, що Німеччина наразі є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги нашій державі. Зокрема, Зеленський відзначив німецький внесок у побудову критично важливої системи ППО на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Премія засновника Мюнхенської безпекової конференції Евальда фон Клейста з 2009 року присуджується за особливий внесок у міжнародне співробітництво та врегулювання конфліктів.