Вшанували народ України. Зеленський отримав премію засновника Мюнхенської безпекової конференції

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого отримав премію Евальда фон Клейста Мюнхенської безпекової конференції, яку цього року присуджено українському народові.

Урочиста церемонія вручення пройшла 14 лютого ввечері у Мюнхенській резиденції.

Для мене як Президента України велика честь бути тут та мати таких друзів українського народу. Я також дякую Німеччині та її народу за підтримку від самого початку повномасштабної війни.

Український лідер наголосив, що Німеччина наразі є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги нашій державі. Зокрема, Зеленський відзначив німецький внесок у побудову критично важливої системи ППО на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Премія засновника Мюнхенської безпекової конференції Евальда фон Клейста з 2009 року присуджується за особливий внесок у міжнародне співробітництво та врегулювання конфліктів.

Раніше голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер повідомив, що у 2026 році цю премію присуджено українському народові, який понад десять років бореться за свою свободу, незалежність і гідність.

