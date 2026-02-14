Вшанували народ України. Зеленський отримав премію засновника Мюнхенської безпекової конференції

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого отримав премію Евальда фон Клейста Мюнхенської безпекової конференції, яку цього року присуджено українському народові.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський отримав премію від Мюнхенської безпекової конференції, відзначену українському народові за внесок у міжнародне співробітництво.
- Зеленський підкреслив важливість підтримки Німеччини та її народу у часи війни та встановлення критично важливої системи ППО в Україні.
Зеленський від імені українського народу отримав премію у Мюнхені
Урочиста церемонія вручення пройшла 14 лютого ввечері у Мюнхенській резиденції.
Український лідер наголосив, що Німеччина наразі є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги нашій державі. Зокрема, Зеленський відзначив німецький внесок у побудову критично важливої системи ППО на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.
Премія засновника Мюнхенської безпекової конференції Евальда фон Клейста з 2009 року присуджується за особливий внесок у міжнародне співробітництво та врегулювання конфліктів.
Раніше голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер повідомив, що у 2026 році цю премію присуджено українському народові, який понад десять років бореться за свою свободу, незалежність і гідність.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-