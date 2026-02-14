Почтили народ Украины. Зеленский получил премию учредителя Мюнхенской конференции безопасности
Почтили народ Украины. Зеленский получил премию учредителя Мюнхенской конференции безопасности

Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля получил премию Эвальда фон Клейста Мюнхенской конференции безопасности, которая в этом году присуждена украинскому народу.

Главные тезисы

  • Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста от Мюнхенской конференции безопасности, которая в этом году присуждена украинскому народу.
  • Президент подчеркнул значимость поддержки Германии во время войны и строительства системы ПВО в Украине.

Зеленский от имени украинского народа получил премию в Мюнхене

Торжественная церемония вручения прошла вечером 14 февраля в Мюнхенской резиденции.

Для меня, как Президента Украины, большая честь быть здесь и иметь таких друзей украинского народа. Я также благодарю Германию и ее народ за поддержку с самого начала полномасштабной войны.

Украинский лидер подчеркнул, что Германия является страной, которая оказывает наибольшие объемы помощи нашему государству. В частности, Зеленский отметил германский вклад в построение критически важной системы ПВО на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

Премия основателя Мюнхенской конференции безопасности Эвальда фон Клейста с 2009 года присуждается за особый вклад в международное сотрудничество и урегулирование конфликтов.

Ранее глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что в 2026 году эта премия присуждена украинскому народу, который более десяти лет борется за свою свободу, независимость и достоинство.

