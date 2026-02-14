Почтили народ Украины. Зеленский получил премию учредителя Мюнхенской конференции безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля получил премию Эвальда фон Клейста Мюнхенской конференции безопасности, которая в этом году присуждена украинскому народу.
Главные тезисы
- Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста от Мюнхенской конференции безопасности, которая в этом году присуждена украинскому народу.
- Президент подчеркнул значимость поддержки Германии во время войны и строительства системы ПВО в Украине.
Зеленский от имени украинского народа получил премию в Мюнхене
Торжественная церемония вручения прошла вечером 14 февраля в Мюнхенской резиденции.
Украинский лидер подчеркнул, что Германия является страной, которая оказывает наибольшие объемы помощи нашему государству. В частности, Зеленский отметил германский вклад в построение критически важной системы ПВО на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.
Премия основателя Мюнхенской конференции безопасности Эвальда фон Клейста с 2009 года присуждается за особый вклад в международное сотрудничество и урегулирование конфликтов.
Ранее глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что в 2026 году эта премия присуждена украинскому народу, который более десяти лет борется за свою свободу, независимость и достоинство.
