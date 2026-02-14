Зеленский и Рубио в Мюнхене обсудили усиление ПВО Украины
Зеленский и Рубио в Мюнхене обсудили усиление ПВО Украины

Зеленский
Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля обсудили в Мюнхене усиление противовоздушной обороны Украины и последующие шаги переговоров в трехстороннем формате.

  • Президент Украины и государственный секретарь США обсудили усиление ПВО Украины на встрече в Мюнхене.
  • Основными темами беседы стали поддержка Украины ракетами ПВО в условиях холодов и последствия российских ударов.
  • Были также обсуждены дипломатический процесс, переговоры в трехстороннем формате и планируемые встречи в Женеве.

Глава государства проинформировал о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Одна из тем — обсуждение во время встречи — как можно помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов.

Особое внимание Зеленский и Рубио уделили дипломатическому процессу и переговорам в трехстороннем формате.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за конструктив и подчеркнул, что важно, чтобы запланированные в Женеве встречи были результативными.

Кроме того, речь шла о последовательности следующих шагов. Украина считает, что, наконец, должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы, отметили в ОП.

