Зеленский и Рубио в Мюнхене обсудили усиление ПВО Украины

Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио 14 февраля обсудили в Мюнхене усиление противовоздушной обороны Украины и последующие шаги переговоров в трехстороннем формате.

Зеленский встретился с Рубио в Мюнхене

Глава государства проинформировал о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Одна из тем — обсуждение во время встречи — как можно помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов.

Особое внимание Зеленский и Рубио уделили дипломатическому процессу и переговорам в трехстороннем формате. Поделиться

Президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за конструктив и подчеркнул, что важно, чтобы запланированные в Женеве встречи были результативными.

Кроме того, речь шла о последовательности следующих шагов. Украина считает, что, наконец, должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы, отметили в ОП.