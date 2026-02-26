США не продают оружие России и не вводят санкции против Украины — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что администрация президента Дональда Трампа продолжает усиливать давление на Москву и продавать оружие Украине.
Главные тезисы
- США поддерживают Украину поставкой оружия и не продают оружие России.
- Администрация Трампа продолжает ужесточать давление на Москву через введение санкций.
- Марко Рубио отметил, что США играют роль катализатора в переговорах между Россией и Украиной.
Рубио заявил о якобы усилении давления США на Россию
Об этом он сказал в ходе общения с прессой 25 февраля.
Так Рубио ответил на вопрос журналиста, наступит ли «момент, когда администрация изменит курс и усилит давление на Москву».
По словам госсекретаря США, Трамп ценит тот факт, что он «является единственным мировым лидером, имеющим шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров».
Он отметил, что в этой войне для США «очень важно занимать эту позицию, которую мы не хотим терять».
Если мы откажемся от нее или закроемся от нее, то кто тогда это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого — мы знаем, что в конечном счете война в Украине не имеет военного решения.
Рубио добавил, что эта война будет решена путем переговоров, и сейчас США являются единственной страной в мире, которая может быть катализатором переговоров.
Рубио также сказал, что терпение Трампа «не безгранично».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-