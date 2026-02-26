США не продают оружие России и не вводят санкции против Украины — Рубио

Рубио заявил о якобы усилении давления США на Россию

Об этом он сказал в ходе общения с прессой 25 февраля.

Администрация продолжает усиливать давление на Москву. К примеру, в конце прошлого года президент ввел дополнительные санкции против российской нефтяной компании "Роснефть". Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не вводим санкции против Украины. Марк Рубио Госсекретарь США

Так Рубио ответил на вопрос журналиста, наступит ли «момент, когда администрация изменит курс и усилит давление на Москву».

По словам госсекретаря США, Трамп ценит тот факт, что он «является единственным мировым лидером, имеющим шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров».

Мы единственная страна или единственная организация на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом. Поделиться

Он отметил, что в этой войне для США «очень важно занимать эту позицию, которую мы не хотим терять».

Если мы откажемся от нее или закроемся от нее, то кто тогда это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого — мы знаем, что в конечном счете война в Украине не имеет военного решения.

Рубио добавил, что эта война будет решена путем переговоров, и сейчас США являются единственной страной в мире, которая может быть катализатором переговоров.

Рубио также сказал, что терпение Трампа «не безгранично».