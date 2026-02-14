"Альянс должен измениться!". Рубио обратился с призывом к странам Европы
Категория
Политика
Дата публикации

"Альянс должен измениться!". Рубио обратился с призывом к странам Европы

Рубио
Читати українською

Госсекретарь Марко Рубио 14 февраля заявил, что под руководством Дональда Трампа США могут казаться "прямыми и резкими", но это лишь потому, что они "глубоко переживают" по поводу своего будущего и будущего Европы.

Главные тезисы

  • Марко Рубио обратился с призывом к изменениям в сотрудничестве между США и странами Европы.
  • Госсекретарь подчеркнул важность глубокого чувства заботы о будущем Европы для США.
  • Под руководством Трампа, США остаются преданными альянсу с Европой, стремясь к совместным обновлениям.

Рубио обратился к странам Европы в Мюнхене

Об этом Рубио сказал в ходе своей речи в ходе Мюнхенской конференции безопасности.

В ходе выступления госсекретарь отметил тесные связи между США и Европой.

Вот почему мы, американцы, иногда можем казаться чуть-чуть прямыми и резкими в своих советах. Причина этого в том, что мы глубоко переживаем. Мы глубоко обеспокоены вашим и нашим будущим, и если иногда мы не соглашаемся, то наши разногласия вытекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только военно, мы связаны духовно и культурно.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

При этом он заверил, что при администрации Трампа США остаются преданными альянсу с Европой.

Рубио добавил, что США при Трампе хотят, чтобы Европа демонстрировала силу, потому что "мы знаем, что судьба Европы никогда не будет неважна для нашей национальной безопасности".

По словам Рубио, под руководством Трампа США планируют взять на себя задачи обновления и обновления.

Хотя мы готовы, если потребуется, сделать это самостоятельно, мы предпочитаем сделать это вместе с вами.

Рубио говорит, что Соединенные Штаты и Европа "являются одним целым", а также заверил, что "судьба Европы никогда не будет равнодушной для нас".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия годами пренебрегала условиями соглашения насчет контроля над ядерным оружием — Рубио
Госдеп США
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио заявил, что война России против Украины не завершится "традиционным поражением"
Рубио оценил ход российско-украинской войны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?