"Альянс должен измениться!". Рубио обратился с призывом к странам Европы

Госсекретарь Марко Рубио 14 февраля заявил, что под руководством Дональда Трампа США могут казаться "прямыми и резкими", но это лишь потому, что они "глубоко переживают" по поводу своего будущего и будущего Европы.

Рубио обратился к странам Европы в Мюнхене

Об этом Рубио сказал в ходе своей речи в ходе Мюнхенской конференции безопасности.

В ходе выступления госсекретарь отметил тесные связи между США и Европой.

Вот почему мы, американцы, иногда можем казаться чуть-чуть прямыми и резкими в своих советах. Причина этого в том, что мы глубоко переживаем. Мы глубоко обеспокоены вашим и нашим будущим, и если иногда мы не соглашаемся, то наши разногласия вытекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только военно, мы связаны духовно и культурно. Марк Рубио Госсекретарь США

При этом он заверил, что при администрации Трампа США остаются преданными альянсу с Европой.

Рубио добавил, что США при Трампе хотят, чтобы Европа демонстрировала силу, потому что "мы знаем, что судьба Европы никогда не будет неважна для нашей национальной безопасности".

По словам Рубио, под руководством Трампа США планируют взять на себя задачи обновления и обновления.

Хотя мы готовы, если потребуется, сделать это самостоятельно, мы предпочитаем сделать это вместе с вами. Поделиться

Рубио говорит, что Соединенные Штаты и Европа "являются одним целым", а также заверил, что "судьба Европы никогда не будет равнодушной для нас".