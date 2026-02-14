"Альянс должен измениться!". Рубио обратился с призывом к странам Европы

Госсекретарь Марко Рубио 14 февраля заявил, что под руководством Дональда Трампа США могут казаться "прямыми и резкими", но это лишь потому, что они "глубоко переживают" по поводу своего будущего и будущего Европы.
Главные тезисы
- Марко Рубио обратился с призывом к изменениям в сотрудничестве между США и странами Европы.
- Госсекретарь подчеркнул важность глубокого чувства заботы о будущем Европы для США.
- Под руководством Трампа, США остаются преданными альянсу с Европой, стремясь к совместным обновлениям.
Рубио обратился к странам Европы в Мюнхене
Об этом Рубио сказал в ходе своей речи в ходе Мюнхенской конференции безопасности.
В ходе выступления госсекретарь отметил тесные связи между США и Европой.
При этом он заверил, что при администрации Трампа США остаются преданными альянсу с Европой.
Рубио добавил, что США при Трампе хотят, чтобы Европа демонстрировала силу, потому что "мы знаем, что судьба Европы никогда не будет неважна для нашей национальной безопасности".
По словам Рубио, под руководством Трампа США планируют взять на себя задачи обновления и обновления.
Рубио говорит, что Соединенные Штаты и Европа "являются одним целым", а также заверил, что "судьба Европы никогда не будет равнодушной для нас".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-