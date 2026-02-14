"Альянс повинен змінитися!". Рубіо звернувся з закликом до країн Європи
Категорія
Політика
Дата публікації

"Альянс повинен змінитися!". Рубіо звернувся з закликом до країн Європи

Рубіо

Держсекретар Марко Рубіо 14 лютого заявив, що під керівництвом Дональда Трампа США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.

Головні тези:

  • Рубіо закликав до змін у співпраці між США та Європою.
  • Держсекретар наголосив на важливості глибокого почуття турботи про майбутнє Європи.
  • США залишаються відданими альянсу з Європою під керівництвом Трампа.

Рубіо звернувся до країн Європи у Мюнхені

Про це Рубіо сказав в ході своєї промови в ході Мюнхенської безпекової конференції.

У ході виступу держсекретар наголосив на тісних зв'язках між США та Європою.

Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися трохи прямими і різкими у своїх порадах. Причина цього, полягає в тому, що ми глибоко переймаємось. Ми глибоко переймаємося вашим і нашим майбутнім, і якщо іноді ми не погоджуємося, то наші розбіжності випливають із нашого глибокого почуття турботи про Європу, з якою ми пов'язані не тільки економічно, не тільки військово, ми пов'язані духовно і культурно.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

При цьому він запевнив, що за адміністрації Трампа США лишаються відданими альянсу з Європою.

Рубіо додав, що США за Трампа хочуть, щоб Європа демонструвала силу, тому що "ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде неважливою для нашої національної безпеки".

За словами Рубіо, під керівництвом Трампа США планують взяти на себе завдання оновлення та відновлення.

Хоча ми готові, якщо буде потрібно, зробити це самостійно, ми вважаємо за краще зробити це разом з вами.

Рубіо каже, що Сполучені Штати та Європа "є одним цілим", а також запевнив, що "доля Європи ніколи не буде байдужою для нас".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо вперше розкрив, що Трамп планує зробити з Мадуро
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія роками нехтувала умовами угоди щодо контролю над ядерною зброєю — Рубіо
Держдеп США
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо заявив, що війна Росії проти України не завершиться "традиційною поразкою"
Рубіо оцінив хід російсько-української війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?