"Альянс повинен змінитися!". Рубіо звернувся з закликом до країн Європи

Держсекретар Марко Рубіо 14 лютого заявив, що під керівництвом Дональда Трампа США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.

Рубіо звернувся до країн Європи у Мюнхені

Про це Рубіо сказав в ході своєї промови в ході Мюнхенської безпекової конференції.

У ході виступу держсекретар наголосив на тісних зв'язках між США та Європою.

Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися трохи прямими і різкими у своїх порадах. Причина цього, полягає в тому, що ми глибоко переймаємось. Ми глибоко переймаємося вашим і нашим майбутнім, і якщо іноді ми не погоджуємося, то наші розбіжності випливають із нашого глибокого почуття турботи про Європу, з якою ми пов'язані не тільки економічно, не тільки військово, ми пов'язані духовно і культурно. Марко Рубіо Держсекретар США

При цьому він запевнив, що за адміністрації Трампа США лишаються відданими альянсу з Європою.

Рубіо додав, що США за Трампа хочуть, щоб Європа демонструвала силу, тому що "ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде неважливою для нашої національної безпеки".

За словами Рубіо, під керівництвом Трампа США планують взяти на себе завдання оновлення та відновлення.

Хоча ми готові, якщо буде потрібно, зробити це самостійно, ми вважаємо за краще зробити це разом з вами.

