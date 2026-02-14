"Альянс повинен змінитися!". Рубіо звернувся з закликом до країн Європи

Держсекретар Марко Рубіо 14 лютого заявив, що під керівництвом Дональда Трампа США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.
Головні тези:
- Рубіо закликав до змін у співпраці між США та Європою.
- Держсекретар наголосив на важливості глибокого почуття турботи про майбутнє Європи.
- США залишаються відданими альянсу з Європою під керівництвом Трампа.
Рубіо звернувся до країн Європи у Мюнхені
Про це Рубіо сказав в ході своєї промови в ході Мюнхенської безпекової конференції.
У ході виступу держсекретар наголосив на тісних зв'язках між США та Європою.
При цьому він запевнив, що за адміністрації Трампа США лишаються відданими альянсу з Європою.
Рубіо додав, що США за Трампа хочуть, щоб Європа демонструвала силу, тому що "ми знаємо, що доля Європи ніколи не буде неважливою для нашої національної безпеки".
За словами Рубіо, під керівництвом Трампа США планують взяти на себе завдання оновлення та відновлення.
Рубіо каже, що Сполучені Штати та Європа "є одним цілим", а також запевнив, що "доля Європи ніколи не буде байдужою для нас".
