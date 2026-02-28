Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний

28 февраля официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий. Что важно понимать, они доставляют грузы на временно оккупированные Россией украинские территории.

Главные тезисы

  • Санкции введены против оккупантов, захвативших инфраструктуру «Укрпочты» на ВОТ.
  • Украина рассчитывает на поддержку союзников в усилении санкционного давления на РФ.

Новые санкции Украины против России — все детали

В этот раз под санкционные удары попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским захватчикам в Украину и обратно. Фактически речь идет об обеспечении логистической поддержки армии РФ.

Кроме того, указано, что в “черный список” добавили предприятия, которые работают на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру “Укрпочты”.

Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Не смогли избежать санкций и почтовые операторы, организовавшие каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

С заявлением по этому поводу выступил советник Зеленского — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за границы.

Ненормально, когда из Германии можно отправить почтой микрочип в Москву. Санкции ориентированы и на ограничение этих каналов поставки. Соответствующая информация уже у партнеров, — подчеркнул Власюк.

