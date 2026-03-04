Cин ліквідованого Хаменеї став новим верховним лідером Ірану

Згідно з даними видання Iran International, новим верховним лідером Ірану обрали сина вбитого аятоли Алі Хаменеї — Моджтабу.
Головні тези:
- Вибір Моджтабу Хаменеї відбувався під серйозним тиском.
- Ця подія може призвести до ще більшої ескалації на Близькому Сході.
Моджтабу Хаменеї буде керувати Іраном
Анонімні джерела видання Iran International розповіли журналістам, що Асамблея експертів Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.
За словами інсайдерів, увесь цей процес відбувався під серйозним тиском.
На тлі цих подій президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що “деякі (посадовці — ред.) всередині режиму Ірану відходять від нього і хочуть гарантій безпеки”.
За словами останнього, Вашингтон більше не збирається проводити перемовини з Тегераном, тому що, мовляв, стало надто піздно.
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) попередило Білий дім, що смерть Хаменеї може призвести до передачі повноважень найбільш агресивним лідерам КВІР, які виступають за відкриту війну із Заходом, однак Дональда Трампа це не зупинило.
