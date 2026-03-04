Cин ліквідованого Хаменеї став новим верховним лідером Ірану

Моджтабу Хаменеї буде керувати Іраном

Анонімні джерела видання Iran International розповіли журналістам, що Асамблея експертів Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.

За словами інсайдерів, увесь цей процес відбувався під серйозним тиском.

На тлі цих подій президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що “деякі (посадовці — ред.) всередині режиму Ірану відходять від нього і хочуть гарантій безпеки”.

Це не те, чого можна очікувати, — заявив очільник Білого дому.

За словами останнього, Вашингтон більше не збирається проводити перемовини з Тегераном, тому що, мовляв, стало надто піздно.