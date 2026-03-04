Один дзвінок Трампа і Нетаньягу розпалив війну на Близькому Сході — інсайдери

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів, президент США Дональд Трамп та лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову 23 лютого. Саме під час неї вони остаточно вирішили розпочати операцію проти Ірану в суботу, 28 лютого.

Нетаньягу переконав Трампа атакувати Іран

Як стверджують одразу три інсайдери, лідер Ізраїля заявив Трампу, що верховний лідер Ірану та члени його команди повинні будуть зустрітися в одному місці в Тегерані вранці 28 лютого.

Для Тель-Авіва та Вашингтона це була унікальна можливість знищити верхівку іранської режиму лише одним ударом.

Анонімні джерела стверджують, що Трамп і Нетаньягу планували завдати удару на тиждень раніше, тобто 20-21 лютого, однак передумали через несприятливі погодні умови.

Що важливо розуміти, очільник Білого дому умисно не концентрувався на темі Ірану у своїй щорічній промові перед Конгресом, щоб не налякати аятолу передчасно й не зірвати операцію його ліквідації.