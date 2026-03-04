Один дзвінок Трампа і Нетаньягу розпалив війну на Близькому Сході — інсайдери
Один дзвінок Трампа і Нетаньягу розпалив війну на Близькому Сході — інсайдери

Нетаньягу переконав Трампа атакувати Іран
Read in English
Джерело:  Axios

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів, президент США Дональд Трамп та лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову 23 лютого. Саме під час неї вони остаточно вирішили розпочати операцію проти Ірану в суботу, 28 лютого.

Головні тези:

  • Лідер Ізраїлю переконав президента США в необхідності атакувати Іран.
  • Трамп ухвалив це рішення, оскільки дипломатія не дала бажаних результатів.

Нетаньягу переконав Трампа атакувати Іран

Як стверджують одразу три інсайдери, лідер Ізраїля заявив Трампу, що верховний лідер Ірану та члени його команди повинні будуть зустрітися в одному місці в Тегерані вранці 28 лютого.

Для Тель-Авіва та Вашингтона це була унікальна можливість знищити верхівку іранської режиму лише одним ударом.

Анонімні джерела стверджують, що Трамп і Нетаньягу планували завдати удару на тиждень раніше, тобто 20-21 лютого, однак передумали через несприятливі погодні умови.

Що важливо розуміти, очільник Білого дому умисно не концентрувався на темі Ірану у своїй щорічній промові перед Конгресом, щоб не налякати аятолу передчасно й не зірвати операцію його ліквідації.

Того ж дня посланці американського президента Джаред Кушнер та Стів Віткофф зателефонували з Женеви після кількох годин переговорів з іранцями та відзвітували, що дипломатія з Тегераном ні до чого не призвела.

