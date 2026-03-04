Пытался убить Трампа. Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика

Соединенные Штаты ликвидировали лидера иранского подразделения, пытавшегося убить американского президента Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Соединенные Штаты успешно ликвидировали лидера иранского подразделения, пытавшегося убить президента Трампа.
- Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил проведение операции по ликвидации иранского боевика, планировавшего убийство Трампа.
Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика, который хотел убить Трампа
Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет в ходе пресс-конференции 4 марта.
В то же время, он добавил, что это не было основной целью операции против Ирана.
Хотя это отнюдь не было основной целью операции — на самом деле об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой — я и другие убедились, что ответственные за это в конце концов попали в список целей (США — ред.).
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-