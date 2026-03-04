Пытался убить Трампа. Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика
Категория
Мир
Дата публикации

Пытался убить Трампа. Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика

Гегсет
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Соединенные Штаты ликвидировали лидера иранского подразделения, пытавшегося убить американского президента Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Соединенные Штаты успешно ликвидировали лидера иранского подразделения, пытавшегося убить президента Трампа.
  • Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил проведение операции по ликвидации иранского боевика, планировавшего убийство Трампа.

Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика, который хотел убить Трампа

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет в ходе пресс-конференции 4 марта.

Лидер подразделения, пытавшегося убить президента Трампа, был выслежен и убит. Иран пытался убить президента Трампа, но последнее слово осталось за президентом Трампом.

Пит Гегсет

Пит Гегсет

Глава Пентагона

В то же время, он добавил, что это не было основной целью операции против Ирана.

Хотя это отнюдь не было основной целью операции — на самом деле об этом никогда не упоминал ни президент, ни кто-то другой — я и другие убедились, что ответственные за это в конце концов попали в список целей (США — ред.).

