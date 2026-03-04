Пытался убить Трампа. Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика

Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика, который хотел убить Трампа

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет в ходе пресс-конференции 4 марта.

Лидер подразделения, пытавшегося убить президента Трампа, был выслежен и убит. Иран пытался убить президента Трампа, но последнее слово осталось за президентом Трампом. Пит Гегсет Глава Пентагона

В то же время, он добавил, что это не было основной целью операции против Ирана.