Самолет с Гегсетом совершил внеплановую посадку в Британии

Самолет, в котором находился глава Пентагона Пит Гегсет, из-за трещины в лобовом стекле совершил внеплановую посадку 15 октября.

Самолет с Гегсетом срочно приземлился в Британии: что произошло

Об этом на Х написал представитель Пентагона Шон Парнелл.

Самолет с Гегсетом возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он "совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета", написал Парнелл.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Гегсета, находятся в безопасности.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Сам Гегсет также прокомментировал инцидент, написав на Х, что "все в порядке", и полет продолжился.