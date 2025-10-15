Самолет с Гегсетом совершил внеплановую посадку в Британии
Гегсет
Самолет, в котором находился глава Пентагона Пит Гегсет, из-за трещины в лобовом стекле совершил внеплановую посадку 15 октября.

Главные тезисы

  • Глава Пентагона Пит Гегсет находился в самолете, который совершил внеплановую посадку в Британии из-за трещины в лобовом стекле.
  • Инцидент произошел после участия Гегсета во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
  • Представитель Пентагона подтвердил, что самолет приземлился по стандартным процедурам и все пассажиры, включая министра, остались в безопасности.

Об этом на Х написал представитель Пентагона Шон Парнелл.

Самолет с Гегсетом возвращался в США после того, как он принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он "совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета", написал Парнелл.

Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая министра Гегсета, находятся в безопасности.

Сам Гегсет также прокомментировал инцидент, написав на Х, что "все в порядке", и полет продолжился.

