Немецкие самолеты будут круглосуточно защищать воздушное пространство Польши
Категория
Мир
Дата публикации

Немецкие самолеты будут круглосуточно защищать воздушное пространство Польши

самолет
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Немецкие экипажи будут работать круглосуточно в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы России

Главные тезисы

  • Немецкие самолеты охраняют воздушное пространство Польши круглосуточно в ответ на угрозы России.
  • Польская противовоздушная оборона помогла сбить российские дроны, ворвавшиеся в воздушное пространство.
  • Германия и Польша активно сотрудничают в предотвращении эскалации конфликта, угрожающего стабильности в регионе.

Германия поможет Польше патрулировать воздушное пространство

Патрулирование Германией воздушного пространства над Польшей уже стартовало, сообщили в Министерстве обороны Германии.

По информации ведомства, в регионе теперь работают две боевые очередные смены, выполняющие миссию 24/7. У них есть все необходимые квалификации для патрулирования и реагирования на потенциальные угрозы.

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели, но удалось поразить только 4 беспилотника.

Это стало первым случаем с начала войны в Украине, когда российские дроны были не только зафиксированы на территории НАТО, но и успешно сбиты.

Польша обнаружила обломки 16 пересекших границу дронов в разных регионах страны. Обломки сбитых беспилотников были обнаружены в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По запросу Варшавы НАТО приняло статью 4, позволяющую государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

10 сентября в Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в РФ. Берлин пообещал дать жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы. По его словам, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые за месяц фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Также глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к его воздушному пространству.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция и Германия пообещали предоставить Украине дополнительные системы ПВО
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Что решила Германия
Германия снова изменила подход
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия решила "сэкономить" на Украине 10 млрд евро
Украина недополучит 10 млрд евро от Германии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?