Немецкие самолеты будут круглосуточно защищать воздушное пространство Польши

Немецкие экипажи будут работать круглосуточно в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы России
Главные тезисы
- Немецкие самолеты охраняют воздушное пространство Польши круглосуточно в ответ на угрозы России.
- Польская противовоздушная оборона помогла сбить российские дроны, ворвавшиеся в воздушное пространство.
- Германия и Польша активно сотрудничают в предотвращении эскалации конфликта, угрожающего стабильности в регионе.
Германия поможет Польше патрулировать воздушное пространство
Патрулирование Германией воздушного пространства над Польшей уже стартовало, сообщили в Министерстве обороны Германии.
По информации ведомства, в регионе теперь работают две боевые очередные смены, выполняющие миссию 24/7. У них есть все необходимые квалификации для патрулирования и реагирования на потенциальные угрозы.
Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели, но удалось поразить только 4 беспилотника.
Польша обнаружила обломки 16 пересекших границу дронов в разных регионах страны. Обломки сбитых беспилотников были обнаружены в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.
По запросу Варшавы НАТО приняло статью 4, позволяющую государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.
10 сентября в Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в РФ. Берлин пообещал дать жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы. По его словам, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые за месяц фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.
Также глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к его воздушному пространству.
