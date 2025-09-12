Немецкие самолеты будут круглосуточно защищать воздушное пространство Польши

Немецкие экипажи будут работать круглосуточно в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы России

Германия поможет Польше патрулировать воздушное пространство

Патрулирование Германией воздушного пространства над Польшей уже стартовало, сообщили в Министерстве обороны Германии.

По информации ведомства, в регионе теперь работают две боевые очередные смены, выполняющие миссию 24/7. У них есть все необходимые квалификации для патрулирования и реагирования на потенциальные угрозы.

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели, но удалось поразить только 4 беспилотника.

Это стало первым случаем с начала войны в Украине, когда российские дроны были не только зафиксированы на территории НАТО, но и успешно сбиты. Поделиться

Польша обнаружила обломки 16 пересекших границу дронов в разных регионах страны. Обломки сбитых беспилотников были обнаружены в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По запросу Варшавы НАТО приняло статью 4, позволяющую государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

10 сентября в Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в РФ. Берлин пообещал дать жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы. По его словам, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые за месяц фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Также глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к его воздушному пространству.