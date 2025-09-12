Германия решила "сэкономить" на Украине 10 млрд евро

Согласно данным издания Bild, внутренний документ Минобороны ФРГ указывает на то, что правительство Германии утвердило на помощь Украине в 2026-2027 годах примерно на 10 млрд евро меньше, чем об этом просило ведомство.
Главные тезисы
- Министерство обороны Германии не получит ожидаемые средства на неотложные и обещанные оборонные проекты для Украины.
- Немецкие министерства отрицают существование различных позиций по поводу потребностей украинской обороны на ближайшие годы.
Украина недополучит 10 млрд евро от Германии
В документе, который оказался в распоряжении СМИ, указано, что в июне Министерство обороны подало в Министерство финансов заявку на 15,8 млрд евро на следующий год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины.
Однако на два года власти одобрили лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн евро, которые будут возвращены из фонда ЕС.
Что важно понимать, речь идет о том, что Министерству обороны пока не хватает 10,6 млрд евро на неотложные и частично уже обещанные оборонные проекты для Украины.
Более того, указано, что документ BMVg не скрывает, что 9 млрд военной помощи не соответствуют представлениям министерства.
