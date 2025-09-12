Германия решила "сэкономить" на Украине 10 млрд евро
Германия решила "сэкономить" на Украине 10 млрд евро

Украина недополучит 10 млрд евро от Германии
Источник:  Bild

Согласно данным издания Bild, внутренний документ Минобороны ФРГ указывает на то, что правительство Германии утвердило на помощь Украине в 2026-2027 годах примерно на 10 млрд евро меньше, чем об этом просило ведомство.

Главные тезисы

  • Министерство обороны Германии не получит ожидаемые средства на неотложные и обещанные оборонные проекты для Украины.
  • Немецкие министерства отрицают существование различных позиций по поводу потребностей украинской обороны на ближайшие годы.

Украина недополучит 10 млрд евро от Германии

В документе, который оказался в распоряжении СМИ, указано, что в июне Министерство обороны подало в Министерство финансов заявку на 15,8 млрд евро на следующий год и 12,8 млрд евро на 2027 год для военной поддержки Украины.

Однако на два года власти одобрили лишь по 9 млрд евро, включая 500 млн евро, которые будут возвращены из фонда ЕС.

Что важно понимать, речь идет о том, что Министерству обороны пока не хватает 10,6 млрд евро на неотложные и частично уже обещанные оборонные проекты для Украины.

Для соблюдения лимита в 9 млрд евро в 2026 году не предусмотрена дополнительная промышленная поддержка Украины с заключением контрактов в 2026 году и расходами с этого года. Кроме того, меры с контрактами 2026 года и выплатами в 2027 пришлось частично отменить или скорректировать по объему, — сказано в документе.

Более того, указано, что документ BMVg не скрывает, что 9 млрд военной помощи не соответствуют представлениям министерства.

Первоначально заявленная сумма на 2026 и 2027 годы была значительно выше, — указано в документе.

