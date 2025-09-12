У Путина цинично обвинили Европу в срыве мирных переговоров Украины и России
У Путина цинично обвинили Европу в срыве мирных переговоров Украины и России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 12 сентября о «паузе» в переговорах между Россией и Украиной. И обвинил страны Европы в якобы препятствовании "мирным усилиям" Москвы.

Песков обвиняет европейцев в срыве мирных переговоров между Украиной и РФ

На вопрос о том, зашел ли переговорный процесс между двумя странами в тупик, Песков ответил, что по этому вопросу «безусловно, нельзя носить розовые очки» и ожидать, что переговорный процесс даст «молниеносный результат».

Российская сторона сохраняет свою готовность двигаться по пути мирного диалога и мирных поисков путей урегулирования, — сказал Песков, добавив, что «европейцы мешают» мирным переговорам Москвы и Киева.

Говоря о работе переговорных групп, представитель Кремля заверил, что каналы общения налажены, но сейчас можно говорить о «паузе».

Каналы общения есть, они отлажены. Наши переговорщики имеют возможность общаться по этим каналам. Но сейчас, наверное, можно скорее говорить о паузе.

Также представитель Путина цинично сказал, что Россия никогда никому не угрожала, в частности странам Европы, а именно европейцы мешают мирным усилиям по Украине.

НАТО является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности, — лживо заметил Песков.

