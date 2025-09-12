У Путіна цинічно звинуватили Європу у зриві мирних перемовин України та Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 12 вересня про «паузу» у переговорах між Росією та Україною. І звинуватив країни Європи у нібито перешкоджанні “мирним зусиллям” Москви.

Пєсков звинувачує європейців у зриві мирних перемовин між Україною та РФ

На запитання про те, чи зайшов переговорний процес між двома країнами у глухий кут, Пєсков відповів, що з приводу цього питання «безумовно, не можна носити рожеві окуляри» і очікувати, що переговорний процес дасть «блискавичний результат».

Російська сторона зберігає свою готовність рухатися шляхом мирного діалогу та мирних пошуків шляхів врегулювання, — сказав Пєсков, додавши, що «європейці заважають» мирним перемовинам Москви і Києва. Поширити

Говорячи про роботу переговорних груп, речник Кремля запевнив, що канали спілкування налагоджені, але наразі можна говорити про «паузу».

Канали спілкування є, вони налагоджені. Наші переговірники мають можливість по цим каналам спілкуватися. Але наразі, напевно, скоріше можна говорити про паузу.

Також речник Путіна цинічно сказав, що Росія ніколи нікому не загрожувала, зокрема країнам Європи, а саме європейці заважають мирним зусиллям по Україні.