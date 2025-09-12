У Путіна цинічно звинуватили Європу у зриві мирних перемовин України та Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 12 вересня про «паузу» у переговорах між Росією та Україною. І звинуватив країни Європи у нібито перешкоджанні “мирним зусиллям” Москви.
Головні тези:
- Кремль звинуватив Європу у нібито перешкоджанні мирним зусиллям Москви в рамках перемовин з Україною.
- Заяви російського речника є цинічними та відверто недостовірними, спробою перекласти вину за розбіжності на Європу.
- Путін відмовляється визнавати загрозу, інформаційну агресію та втручання Росії у справи України, критикує НАТО та другорядні спілкування з ЄС.
Пєсков звинувачує європейців у зриві мирних перемовин між Україною та РФ
На запитання про те, чи зайшов переговорний процес між двома країнами у глухий кут, Пєсков відповів, що з приводу цього питання «безумовно, не можна носити рожеві окуляри» і очікувати, що переговорний процес дасть «блискавичний результат».
Говорячи про роботу переговорних груп, речник Кремля запевнив, що канали спілкування налагоджені, але наразі можна говорити про «паузу».
Канали спілкування є, вони налагоджені. Наші переговірники мають можливість по цим каналам спілкуватися. Але наразі, напевно, скоріше можна говорити про паузу.
Також речник Путіна цинічно сказав, що Росія ніколи нікому не загрожувала, зокрема країнам Європи, а саме європейці заважають мирним зусиллям по Україні.
