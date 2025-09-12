Німеччина вирішила "зекономити" на Україні 10 млрд євро

Згідно з даними видання Bild, внутрішній документ Міноборони ФРН вказує на те, що уряд Німеччини затвердив на допомогу Україні у 2026–2027 роках приблизно на 10 млрд євро менше, ніж про це просило відомство.

Україна недоотримає 10 млрд євро від Німеччини

У документі, який опинився у розпорядженні ЗМІ, йдеться, що в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на 15,8 млрд євро на наступний рік і 12,8 млрд євро на 2027 рік для військової підтримки України.

Однак на обидва роки влада ухвалила лише по 9 млрд євро, включаючи 500 млн євро, що будуть повернуті з фонду ЄС.

Що важливо розуміти, йдеться про те, що Міністерству оборони наразі не вистачає 10,6 млрд євро на нагальні й частково вже обіцяні оборонні проєкти для України.

Для дотримання ліміту у 9 млрд євро у 2026 році не передбачено додаткової промислової підтримки України з укладанням контрактів у 2026 році та витратами з цього року. Крім того, заходи з контрактами 2026 року та виплатами у 2027-му довелося частково скасувати або скоригувати за обсягом, — йдеться в документі. Поширити

Ба більше, вказано, що документ BMVg не приховує, що 9 млрд військової допомоги не відповідають уявленням міністерства.