Німеччина вирішила "зекономити" на Україні 10 млрд євро

Згідно з даними видання Bild, внутрішній документ Міноборони ФРН вказує на те, що уряд Німеччини затвердив на допомогу Україні у 2026–2027 роках приблизно на 10 млрд євро менше, ніж про це просило відомство.
Головні тези:
- Міністерство оборони Німеччини не отримає очікувані кошти на нагальні та обіцяні оборонні проєкти для України.
- Німецькі міністерства заперечили існування різних позицій щодо потреб української оборони на найближчі роки.
Україна недоотримає 10 млрд євро від Німеччини
У документі, який опинився у розпорядженні ЗМІ, йдеться, що в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на 15,8 млрд євро на наступний рік і 12,8 млрд євро на 2027 рік для військової підтримки України.
Однак на обидва роки влада ухвалила лише по 9 млрд євро, включаючи 500 млн євро, що будуть повернуті з фонду ЄС.
Що важливо розуміти, йдеться про те, що Міністерству оборони наразі не вистачає 10,6 млрд євро на нагальні й частково вже обіцяні оборонні проєкти для України.
Ба більше, вказано, що документ BMVg не приховує, що 9 млрд військової допомоги не відповідають уявленням міністерства.
