Німеччина вирішила "зекономити" на Україні 10 млрд євро
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина вирішила "зекономити" на Україні 10 млрд євро

Україна недоотримає 10 млрд євро від Німеччини
Read in English
Джерело:  Bild

Згідно з даними видання Bild, внутрішній документ Міноборони ФРН вказує на те, що уряд Німеччини затвердив на допомогу Україні у 2026–2027 роках приблизно на 10 млрд євро менше, ніж про це просило відомство. 

Головні тези:

  • Міністерство оборони Німеччини не отримає очікувані кошти на нагальні та обіцяні оборонні проєкти для України.
  • Німецькі міністерства заперечили існування різних позицій щодо потреб української оборони на найближчі роки. 

Україна недоотримає 10 млрд євро від Німеччини

У документі, який опинився у розпорядженні ЗМІ, йдеться, що в червні Міністерство оборони подало до Міністерства фінансів заявку на 15,8 млрд євро на наступний рік і 12,8 млрд євро на 2027 рік для військової підтримки України.

Однак на обидва роки влада ухвалила лише по 9 млрд євро, включаючи 500 млн євро, що будуть повернуті з фонду ЄС.

Що важливо розуміти, йдеться про те, що Міністерству оборони наразі не вистачає 10,6 млрд євро на нагальні й частково вже обіцяні оборонні проєкти для України.

Для дотримання ліміту у 9 млрд євро у 2026 році не передбачено додаткової промислової підтримки України з укладанням контрактів у 2026 році та витратами з цього року. Крім того, заходи з контрактами 2026 року та виплатами у 2027-му довелося частково скасувати або скоригувати за обсягом, — йдеться в документі.

Ба більше, вказано, що документ BMVg не приховує, що 9 млрд військової допомоги не відповідають уявленням міністерства.

Спочатку заявлена сума на 2026 і 2027 роки була значно вищою, — вказано в документі.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вимагають від Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа
Сікорський розкритикував підхід Трампа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?