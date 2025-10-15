Літак із Гегсетом здійснив позапланову посадку у Британії
Літак із Гегсетом здійснив позапланову посадку у Британії

Літак, у якому перебував очільник Пентагону Піт Гегсет, через тріщину в лобовому склі здійснив позапланову посадку 15 жовтня.

  • Літак з очільником Пентагону Піт Гегсетом здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі.
  • Інцидент стався після участі Гегсета у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
  • Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з міністром Гегсетом, перебувають у безпеці.

Літак з Гегсетом терміново приземлився у Британії: що сталося

Про це на Х написав речник Пентагону Шон Парнелл.

Літак з Гегсетом повертався до США після того, як він узяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Він "здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака", написав Парнелл.

Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з міністром Гегсетом, перебувають у безпеці.

Сам Гегсет також прокоментував інцидент, написавши на Х, що "всі в порядку", і політ продовжився.

