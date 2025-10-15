Літак із Гегсетом здійснив позапланову посадку у Британії

Літак, у якому перебував очільник Пентагону Піт Гегсет, через тріщину в лобовому склі здійснив позапланову посадку 15 жовтня.

Літак з Гегсетом терміново приземлився у Британії: що сталося

Про це на Х написав речник Пентагону Шон Парнелл.

Літак з Гегсетом повертався до США після того, як він узяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Він "здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака", написав Парнелл.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включно з міністром Гегсетом, перебувають у безпеці.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Сам Гегсет також прокоментував інцидент, написавши на Х, що "всі в порядку", і політ продовжився.