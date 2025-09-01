Літак з Урсулою фон дер Ляєн вимушено приземлився у Болгарії — до чого тут Росія
Категорія
Світ
Дата публікації

Літак з Урсулою фон дер Ляєн вимушено приземлився у Болгарії — до чого тут Росія

Ляєн
Read in English
Джерело:  Financial Times

Літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.

Головні тези:

  • Вимушене приземлення літака з Урсулою фон дер Ляєн в аеропорту Пловдива викликане втручанням Росії та збоями в GPS.
  • Російське втручання спричинило перешкоди у навігаційних системах, що призвело до вимушеного використання паперових карт пілотом.
  • Збільшення випадків глушіння GPS стало дедалі більшою загрозою для авіаційної безпеки від лютого 2022 року.

Росія перешкоджала приземленню літака Урсули фон дер Ляєн

Літак, на борту якого перебувала президентка ЄК, залишився без електронних навігаційних засобів під час підльоту до аеропорту міста.

За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання.

GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати, — сказав один із посадовців.

Після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти, додали вони.

Це було беззаперечне втручання, — додало одне із джерел.

Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент у заяві для Financial Times.

З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння (GPS) і, останнім часом, підробки сигналів.

Як зазначили у відомстві, такі перешкоди порушують точність прийому сигналу GPS, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем.

Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для відвідин заводу з виробництва боєприпасів.

Після візиту глава Єврокомісії без інцидентів покинула Пловдив на тому ж літаку.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія глушить GPS над Балтикою. Латвія, Литва та Естонія б'ють на сполох
Літак
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Finnair скасовує авіарейси в естонський Тарту. Що сталося
Літак
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія глушила GPS на сотнях військових рейсів Британії — The Telegraph
Росія глушила GPS на сотнях військових рейсів Британії — The Telegraph

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?