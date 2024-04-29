Finnair скасовує авіарейси в естонський Тарту. Що сталося

Через проблеми з GPS єдина авіакомпанія, що виконує міжнародні рейси в Тарту, анулювала всі рейси.

Finnair тимчасово не літатиме в Тарту

Провідна міжнародна авіакомпанія скасувала всі рейси в один з естонських аеропортів щонайменше до червня через "перешкоди GPS у цьому районі". У Finnair заявили, що рейси в Тарту не можуть бути безпечними.

Ми припиняємо польоти в Тарту з 29 квітня по 31 травня. Способи заходу на посадку, які використовуються наразі в аеропорту Тарту, засновані на сигналі GPS, і перешкоди GPS у цьому районі впливають на зручність використання цього методу. Поширити

Росію часто підозрюють у глушінні або підміні сигналів GPS поблизу своїх кордонів. Аеропорт Тарту розташований приблизно за 40 км від російського кордону.

Finnair заявила, що працює над "альтернативним рішенням, яке не потребує сигналу GPS".

Минулого тижня два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили зайти на посадку в Тарту. 25 і 26 квітня вечірній рейс із фінської столиці відмовився від запланованої посадки та розвернувся.

Finnair — єдина авіакомпанія, що виконує міжнародні рейси в Тарту і з Тарту.

Системи на літаках Finnair виявляють перешкоди GPS, наші пілоти добре обізнані про цю проблему, і літаки оснащені іншими навігаційними системами, які можуть бути використані, коли система GPS не працює. Більшість аеропортів використовують альтернативні методи заходу на посадку, але деякі аеропорти, як-от Тарту, використовують тільки ті методи, для підтримки яких необхідний сигнал GPS. Через перешкоди GPS у Тарту ми змушені призупинити польоти доти, доки не будуть знайдені альтернативні рішення, — розповів представник компанії Ярі Пааянен. Поширити

Finnair стверджує, що перешкоди GPS значно посилилися з 2022 року. Пілоти авіакомпанії повідомляли про перешкоди в районі Калінінграда. GPS-перешкоди також зустрічалися в Чорному і Каспійському морях, а також у східному Середземномор'ї. Вони здійснюються у двох формах: глушіння, через яке пілоти не можуть дізнатися своє точне місце розташування за допомогою GPS, і підміна, коли системи літака обманом змушують їх показувати неправильне положення.

Країни Балтії б'ють на сполох через гібридну атаку РФ

Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації.

Про це у розмові з Financial Times заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати, — заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян.

Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками. Поширити