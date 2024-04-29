Finnair отменяет авиарейсы в эстонский Тарту. Что произошло

Из-за проблем с GPS единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы в Тарту, аннулировала все рейсы.

Finnair временно не будет летать в Тарту

Ведущая международная авиакомпания отменила все рейсы в один из эстонских аэропортов по меньшей мере до июня из-за "помех GPS в этом районе". В Finnair заявили, что рейсы в Тарту не могут быть безопасными.

Мы прекращаем полеты в Тарту с 29 апреля по 31 мая. Способы захода на посадку, которые используются в аэропорту Тарту, основаны на сигнале GPS, и помехи GPS в этом районе влияют на удобство использования этого метода. Поделиться

Россию часто подозревают в глушении или замене сигналов GPS вблизи своих границ. Аэропорт Тарту расположен примерно в 40 км от российской границы.

Finnair заявила, что работает над "альтернативным решением, не требующим сигнала GPS".

На прошлой неделе два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили зайти на посадку в Тарту. 25 и 26 апреля вечерний рейс из финской столицы отказался от запланированной посадки и развернулся.

Finnair — единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы в Тарту и из Тарту.

Системы на самолетах Finnair обнаруживают помехи GPS, наши пилоты хорошо осведомлены об этой проблеме, и самолеты оснащены другими навигационными системами, которые могут быть использованы, когда система GPS не работает. Большинство аэропортов используют альтернативные методы захода на посадку, но некоторые аэропорты, например Тарту, используют только те методы, для поддержки которых необходим сигнал GPS. Из-за препятствий GPS в Тарту мы вынуждены приостановить полеты, пока не будут найдены альтернативные решения, — рассказал представитель компании Яри Пааянен. Поделиться

Finnair утверждает, что помехи GPS значительно усилились с 2022 года. Пилоты авиакомпании сообщали о препятствиях в Калининградском районе. GPS-помехи встречались также в Черном и Каспийском морях, а также в восточном Средиземноморье. Они производятся в двух формах: глушение , из-за которого пилоты не могут узнать свое точное местоположение с помощью GPS, и подмена , когда системы самолета обманом заставляют их показывать неправильное положение.

Страны Балтии бьют тревогу из-за гибридной атаки РФ

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации.

Об этом в разговоре с Financial Times заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Если кто-то выключит фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать, заявил Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», представляющей опасность для их граждан.

Мы определенно обсудим это с нашими союзниками. Поделиться