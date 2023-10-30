Крупнейшая авиакомпания Azur Air из РФ оказалась под ударом санкций

Из-за санкций простаивают 8 из 22 самолетов

Использование авиалайнеров Boeing усложняется запретом на поставку запчастей и техобслуживания.

В настоящее время Azur Air использует всего 14 самолетов из 22, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Андрей Муканин. Поскольку авиаперевозчик летает только на американских самолетах – Boeing 757 и Boeing 767, их использование затруднено из-за санкций, запрещающих официальное обслуживание и поставку оригинальных запчастей.

Из 14 пока летающих самолетов 4 принадлежат Azur Air, а 10 – российским лизингодателям. Восемь простаивающих бортов находятся в собственности зарубежных компаний, поэтому российский перевозчик не может использовать их для полетов за границу.

Авиакомпания планирует выкупить эти самолеты, но проблемы с техническим обслуживанием останутся. В настоящее время в Azur Air ремонтируют авиалайнеры в аэропорту Внуково, а двигатели направили на ремонт в Иран.

Что известно о компании Azur Air

Основным партнером Azur Air является туроператор Anex Tour, работавший в Украине с авиакомпанией Azur Air Ukraine. После начала войны украинский авиаперевозчик прекратил полеты, но весной этого года вернулся в небо с новым названием Skyline Express. В настоящее время авиакомпания работает на рейсах в Европе, перевозя пассажиров на курорты.