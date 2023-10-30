Найбільша авіакомпанія Azur Air із РФ опинилася під ударом санкцій

Одна з найбільших російських авіакомпаній Azur Air, яка здійснювала чартерні рейси, використовує лише частину свого флоту.

Через санкції простоюють 8 із 22 літаків

Використання авіалайнерів Boeing ускладнюється забороною на постачання запчастин та техобслуговування.

Наразі Azur Air використовує лише 14 літаків із 22, повідомив заступник гендиректора авіакомпанії Андрій Муканін. Оскільки авіаперевізник літає лише на американських літаках – Boeing 757 та Boeing 767, їх використання ускладнене через санкції, які забороняють офіційне обслуговування та постачання оригінальних запчастин.

Із 14 літаків, які поки що літають, 4 належать Azur Air, а 10 – російським лізингодавцям. Вісім бортів, що простоюють, перебувають у власності зарубіжних компаній, тому російський перевізник не може використовувати їх для польотів за кордон.

Авіакомпанія планує викупити ці літаки, але проблеми із технічним обслуговуванням залишаться. Наразі в Azur Air ремонтують авіалайнери в аеропорту Внуково, а двигуни направили на ремонт до Ірану.

Що відомо про компанію Azur Air

Основним партнером Azur Air є туроператор Anex Tour, який працював в Україні з авіакомпанією Azur Air Ukraine. Після початку війни український авіваперевізник припинив польоти, але навесні цього року повернувся в небо з новою назвою Skyline Express. Наразі авіакомпанія працює на рейсах у Європі, перевозячи пасажирів на курорти.